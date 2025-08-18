Rohkem infot BANKSY

BANKSY hind (BANKSY)

1 BANKSY/USD reaalajas hind:

-6.30%1D
BANKSY (BANKSY) reaalajas hinnagraafik
BANKSY (BANKSY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-6.33%

-2.11%

-2.11%

BANKSY (BANKSY) reaalajas hind on $0.00003045. Viimase 24 tunni jooksul BANKSY kaubeldud madalaim $ 0.00003045 ja kõrgeim $ 0.00003269 näitab aktiivset turu volatiivsust. BANKSYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00173934 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00001646.

Lüliajalise tootluse osas on BANKSY muutunud -- viimase tunni jooksul, -6.33% 24 tunni vältel -2.11% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BANKSY (BANKSY) – turuteave

BANKSY praegune turukapitalisatsioon on $ 22.28K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BANKSY ringlev varu on 731.72M, mille koguvaru on 731720343.52. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 22.28K.

BANKSY (BANKSY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BANKSY ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BANKSY ja USD hinnamuutus $ +0.0000023273.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BANKSY ja USD hinnamuutus $ +0.0000012381.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BANKSY ja USD hinnamuutus $ +0.000004732705163014447.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.33%
30 päeva$ +0.0000023273+7.64%
60 päeva$ +0.0000012381+4.07%
90 päeva$ +0.000004732705163014447+18.40%

Mis on BANKSY (BANKSY)

You Don't Need Planning Permission To Build Castles In The Sky.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse BANKSY (BANKSY) allikas

Ametlik veebisait

BANKSY hinna ennustus (USD)

Kui palju on BANKSY (BANKSY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BANKSY (BANKSY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BANKSY nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BANKSY hinna ennustust kohe!

BANKSY kohalike valuutade suhtes

BANKSY (BANKSY) tokenoomika

BANKSY (BANKSY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BANKSY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BANKSY (BANKSY) kohta

Kui palju on BANKSY (BANKSY) tänapäeval väärt?
Reaalajas BANKSY hind USD on 0.00003045 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BANKSY/USD hind?
Praegune hind BANKSY/USD on $ 0.00003045. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BANKSY turukapitalisatsioon?
BANKSY turukapitalisatsioon on $ 22.28K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BANKSY ringlev varu?
BANKSY ringlev varu on 731.72M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BANKSY (ATH) hind?
BANKSY saavutab ATH hinna summas 0.00173934 USD.
Mis oli kõigi aegade BANKSY madalaim (ATL) hind?
BANKSY nägi ATL hinda summas 0.00001646 USD.
Milline on BANKSY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BANKSY kauplemismaht on -- USD.
Kas BANKSY sel aastal kõrgemale ka suundub?
BANKSY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BANKSY hinna ennustust.
