BankrX (BNXR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BankrX (BNXR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

BankrX (BNXR) teave Ametlik veebisait: https://www.clanker.world/clanker/0x04175B1f982b8C8444f238Ac0AaE59f029e21099

BankrX (BNXR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BankrX (BNXR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 29.53K $ 29.53K $ 29.53K Koguvaru: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Ringlev varu: $ 32.01B $ 32.01B $ 32.01B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 92.23K $ 92.23K $ 92.23K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave BankrX (BNXR) hinna kohta

BankrX (BNXR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BankrX (BNXR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BNXR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BNXR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BNXR tokeni tokenoomikat, avastage BNXR tokeni reaalajas hinda!

BNXR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BNXR võiks suunduda? Meie BNXR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

