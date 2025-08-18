Mis on Banjo (BANJO)

Back in 1979, the Muppets Show released a special where Kermit the Frog plays the banjo to the song— “The Rainbow Connection”. This began the frog musician pop culture references that inspire an endearing representation of carefree joy. Welcome, $BANJO. Since the token was launched via pump.fun, the liquidity pool is locked and to be never touched forever and ever. $BANJO has a huge support group of whales, dolphins, and jellies. We look to grow together. $BANJO is a Solana-based token, built on the highly efficient and scalable Solana blockchain. This ensures fast and affordable transactions, making it a seamless experience for all users

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Banjo (BANJO) kohta Kui palju on Banjo (BANJO) tänapäeval väärt? Reaalajas BANJO hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BANJO/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BANJO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Banjo turukapitalisatsioon? BANJO turukapitalisatsioon on $ 104.30K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BANJO ringlev varu? BANJO ringlev varu on 999.96M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BANJO (ATH) hind? BANJO saavutab ATH hinna summas 0.00389816 USD . Mis oli kõigi aegade BANJO madalaim (ATL) hind? BANJO nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BANJO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BANJO kauplemismaht on -- USD . Kas BANJO sel aastal kõrgemale ka suundub? BANJO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BANJO hinna ennustust

