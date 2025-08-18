Rohkem infot BANGCHAIN

BangChain AI hind (BANGCHAIN)

Loendis mitteolevad

1 BANGCHAIN/USD reaalajas hind:

$0.00055197
$0.00055197$0.00055197
-20.30%1D
USD
BangChain AI (BANGCHAIN) reaalajas hinnagraafik
BangChain AI (BANGCHAIN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00453387
$ 0.00453387$ 0.00453387

$ 0
$ 0$ 0

+0.10%

-20.36%

+32.28%

+32.28%

BangChain AI (BANGCHAIN) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BANGCHAIN kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BANGCHAINkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00453387 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BANGCHAIN muutunud +0.10% viimase tunni jooksul, -20.36% 24 tunni vältel +32.28% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BangChain AI (BANGCHAIN) – turuteave

$ 549.48K
$ 549.48K$ 549.48K

--
----

$ 549.48K
$ 549.48K$ 549.48K

999.83M
999.83M 999.83M

999,828,981.146414
999,828,981.146414 999,828,981.146414

BangChain AI praegune turukapitalisatsioon on $ 549.48K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BANGCHAIN ringlev varu on 999.83M, mille koguvaru on 999828981.146414. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 549.48K.

BangChain AI (BANGCHAIN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BangChain AI ja USD hinnamuutus $ -0.000141147814933718.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BangChain AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BangChain AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BangChain AI ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000141147814933718-20.36%
30 päeva$ 0+33.37%
60 päeva$ 0+81.27%
90 päeva$ 0--

Mis on BangChain AI (BANGCHAIN)

COIN related to ORiFICE Ai: Our mission is to holistically address the fundamental aspects of men’s well-being by providing innovative solutions that cater to their primal energies, deep-seated desires for unconditional acceptance, and sexual fulfillment. We are committed to delivering products and experiences that not only meet physical needs but also foster a genuine sense of connection and emotional enrichment.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse BangChain AI (BANGCHAIN) allikas

Ametlik veebisait

BangChain AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on BangChain AI (BANGCHAIN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BangChain AI (BANGCHAIN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BangChain AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BangChain AI hinna ennustust kohe!

BANGCHAIN kohalike valuutade suhtes

BangChain AI (BANGCHAIN) tokenoomika

BangChain AI (BANGCHAIN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BANGCHAIN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BangChain AI (BANGCHAIN) kohta

Kui palju on BangChain AI (BANGCHAIN) tänapäeval väärt?
Reaalajas BANGCHAIN hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BANGCHAIN/USD hind?
Praegune hind BANGCHAIN/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BangChain AI turukapitalisatsioon?
BANGCHAIN turukapitalisatsioon on $ 549.48K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BANGCHAIN ringlev varu?
BANGCHAIN ringlev varu on 999.83M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BANGCHAIN (ATH) hind?
BANGCHAIN saavutab ATH hinna summas 0.00453387 USD.
Mis oli kõigi aegade BANGCHAIN madalaim (ATL) hind?
BANGCHAIN nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BANGCHAIN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BANGCHAIN kauplemismaht on -- USD.
Kas BANGCHAIN sel aastal kõrgemale ka suundub?
BANGCHAIN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BANGCHAIN hinna ennustust.
BangChain AI (BANGCHAIN) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.