Bandit on Base (BANDIT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik: $ 0 $ 0 $ 0 24 h madal $ 0 $ 0 $ 0 24 h kõrge 24 h madal $ 0$ 0 $ 0 24 h kõrge $ 0$ 0 $ 0 Kõigi aegade kõrgeim $ 0$ 0 $ 0 Madalaim hind $ 0$ 0 $ 0 Hinnamuutus (1 h) -0.62% Hinnamuutus (1 p) -4.03% Hinnamuutus (7 p) +3.94% Hinnamuutus (7 p) +3.94%

Bandit on Base (BANDIT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BANDIT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BANDITkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BANDIT muutunud -0.62% viimase tunni jooksul, -4.03% 24 tunni vältel +3.94% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Bandit on Base (BANDIT) – turuteave

Turuväärtuse hindamine $ 79.63K$ 79.63K $ 79.63K Maht (24 h) ---- -- Täielikult lahjendatud turukapital $ 98.03K$ 98.03K $ 98.03K Ringlev varu 7.88B 7.88B 7.88B Koguvaru 9,699,848,716.73718 9,699,848,716.73718 9,699,848,716.73718

Bandit on Base praegune turukapitalisatsioon on $ 79.63K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BANDIT ringlev varu on 7.88B, mille koguvaru on 9699848716.73718. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 98.03K.