Bandit on Base logo

Bandit on Base hind (BANDIT)

Loendis mitteolevad

1 BANDIT/USD reaalajas hind:

--
----
-4.00%1D
mexc
USD
Bandit on Base (BANDIT) reaalajas hinnagraafik
Bandit on Base (BANDIT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.62%

-4.03%

+3.94%

+3.94%

Bandit on Base (BANDIT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BANDIT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BANDITkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BANDIT muutunud -0.62% viimase tunni jooksul, -4.03% 24 tunni vältel +3.94% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Bandit on Base (BANDIT) – turuteave

$ 79.63K
$ 79.63K$ 79.63K

--
----

$ 98.03K
$ 98.03K$ 98.03K

7.88B
7.88B 7.88B

9,699,848,716.73718
9,699,848,716.73718 9,699,848,716.73718

Bandit on Base praegune turukapitalisatsioon on $ 79.63K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BANDIT ringlev varu on 7.88B, mille koguvaru on 9699848716.73718. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 98.03K.

Bandit on Base (BANDIT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Bandit on Base ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Bandit on Base ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Bandit on Base ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Bandit on Base ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.03%
30 päeva$ 0+2.95%
60 päeva$ 0+99.60%
90 päeva$ 0--

Mis on Bandit on Base (BANDIT)

Bandit on Base is a meme-inspired cryptocurrency built on the Base blockchain. Designed as a community-driven token, it leverages the Base blockchain’s scalability and low-cost transactions to foster an accessible and fun digital asset experience. The token embodies the playful and creative energy of internet culture while providing users with an entry point into the Base ecosystem. As a meme token, Bandit on Base prioritizes community engagement and social interaction. While not intended as a utility token, its development aligns with the decentralized ethos of blockchain technology.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Bandit on Base (BANDIT) allikas

Ametlik veebisait

Bandit on Base hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bandit on Base (BANDIT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bandit on Base (BANDIT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bandit on Base nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bandit on Base hinna ennustust kohe!

BANDIT kohalike valuutade suhtes

Bandit on Base (BANDIT) tokenoomika

Bandit on Base (BANDIT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BANDIT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bandit on Base (BANDIT) kohta

Kui palju on Bandit on Base (BANDIT) tänapäeval väärt?
Reaalajas BANDIT hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BANDIT/USD hind?
Praegune hind BANDIT/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Bandit on Base turukapitalisatsioon?
BANDIT turukapitalisatsioon on $ 79.63K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BANDIT ringlev varu?
BANDIT ringlev varu on 7.88B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BANDIT (ATH) hind?
BANDIT saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade BANDIT madalaim (ATL) hind?
BANDIT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BANDIT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BANDIT kauplemismaht on -- USD.
Kas BANDIT sel aastal kõrgemale ka suundub?
BANDIT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BANDIT hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.