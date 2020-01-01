Banana Tape Wall (BTW) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Banana Tape Wall (BTW) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Banana Tape Wall (BTW) teave Ametlik veebisait: https://www.btwonsol.xyz

Banana Tape Wall (BTW) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Banana Tape Wall (BTW) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 181.48K Koguvaru: $ 999.49M Ringlev varu: $ 999.49M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 181.48K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01869428 Kõigi aegade madalaim: $ 0 Praegune hind: $ 0.00018249

Banana Tape Wall (BTW) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Banana Tape Wall (BTW) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BTW tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BTW tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BTW tokeni tokenoomikat, avastage BTW tokeni reaalajas hinda!

BTW – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BTW võiks suunduda? Meie BTW hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

