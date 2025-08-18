Rohkem infot BTW

1 BTW/USD reaalajas hind:

$0.00018479
-4.90%1D
USD
Banana Tape Wall (BTW) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:44:22 (UTC+8)

Banana Tape Wall (BTW) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00018331
24 h madal
$ 0.00019973
24 h kõrge

$ 0.00018331
$ 0.00019973
$ 0.01869428
$ 0.00008339
+0.68%

-4.51%

+5.47%

+5.47%

Banana Tape Wall (BTW) reaalajas hind on $0.00018464. Viimase 24 tunni jooksul BTW kaubeldud madalaim $ 0.00018331 ja kõrgeim $ 0.00019973 näitab aktiivset turu volatiivsust. BTWkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01869428 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00008339.

Lüliajalise tootluse osas on BTW muutunud +0.68% viimase tunni jooksul, -4.51% 24 tunni vältel +5.47% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Banana Tape Wall (BTW) – turuteave

$ 184.55K
--
$ 184.55K
999.49M
999,492,931.951805
Banana Tape Wall praegune turukapitalisatsioon on $ 184.55K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BTW ringlev varu on 999.49M, mille koguvaru on 999492931.951805. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 184.55K.

Banana Tape Wall (BTW) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Banana Tape Wall ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Banana Tape Wall ja USD hinnamuutus $ -0.0000190145.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Banana Tape Wall ja USD hinnamuutus $ -0.0000304841.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Banana Tape Wall ja USD hinnamuutus $ +0.0000556861371426608.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.51%
30 päeva$ -0.0000190145-10.29%
60 päeva$ -0.0000304841-16.51%
90 päeva$ +0.0000556861371426608+43.18%

Mis on Banana Tape Wall (BTW)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Banana Tape Wall (BTW) allikas

Ametlik veebisait

Banana Tape Wall hinna ennustus (USD)

Kui palju on Banana Tape Wall (BTW) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Banana Tape Wall (BTW) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Banana Tape Wall nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Banana Tape Wall hinna ennustust kohe!

BTW kohalike valuutade suhtes

Banana Tape Wall (BTW) tokenoomika

Banana Tape Wall (BTW) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BTW tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Banana Tape Wall (BTW) kohta

Kui palju on Banana Tape Wall (BTW) tänapäeval väärt?
Reaalajas BTW hind USD on 0.00018464 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BTW/USD hind?
Praegune hind BTW/USD on $ 0.00018464. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Banana Tape Wall turukapitalisatsioon?
BTW turukapitalisatsioon on $ 184.55K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BTW ringlev varu?
BTW ringlev varu on 999.49M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BTW (ATH) hind?
BTW saavutab ATH hinna summas 0.01869428 USD.
Mis oli kõigi aegade BTW madalaim (ATL) hind?
BTW nägi ATL hinda summas 0.00008339 USD.
Milline on BTW kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BTW kauplemismaht on -- USD.
Kas BTW sel aastal kõrgemale ka suundub?
BTW võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BTW hinna ennustust.
Banana Tape Wall (BTW) Olulised valdkonna uudised

