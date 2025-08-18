Mis on Banana (N)

In the ever-surprising world of crypto, Justin Sun, founder of Tron, made headlines after purchasing a taped banana art piece, sparking a viral frenzy. Sun then took to Twitter, cryptically linking his purchase to Tron with the phrase: "N for Banana." This playful moment gave rise to Banana Coin, a memecoin with the ticker $N, built on the Tron blockchain. Combining humor, art, and blockchain innovation, $N embodies the essence of crypto culture: unpredictable, engaging, and driven by community enthusiasm. Whether it’s a clever nod to the meme economy or a new trendsetter, $N is already making waves in the Tron ecosystem, proving that even a banana can fuel the next big crypto phenomenon.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Banana (N) allikas Ametlik veebisait

Banana hinna ennustus (USD)

Kui palju on Banana (N) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Banana (N) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Banana nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Banana hinna ennustust kohe!

N kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Banana (N) tokenoomika

Banana (N) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet N tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Banana (N) kohta Kui palju on Banana (N) tänapäeval väärt? Reaalajas N hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune N/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind N/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Banana turukapitalisatsioon? N turukapitalisatsioon on $ 55.10K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on N ringlev varu? N ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim N (ATH) hind? N saavutab ATH hinna summas 0.00227405 USD . Mis oli kõigi aegade N madalaim (ATL) hind? N nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on N kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine N kauplemismaht on -- USD . Kas N sel aastal kõrgemale ka suundub? N võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake N hinna ennustust

Banana (N) Olulised valdkonna uudised