Bamboo on Base (BAMBOO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Bamboo on Base (BAMBOO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Bamboo on Base (BAMBOO) teave This is a meme coin on BASE. It was started by a very experienced team, with the meme character being a panda, who wants to have fun with his community. Ametlik veebisait: https://www.bamboo.meme/ Ostke BAMBOO kohe!

Bamboo on Base (BAMBOO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Bamboo on Base (BAMBOO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.77M $ 4.77M $ 4.77M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.77M $ 4.77M $ 4.77M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.04278792 $ 0.04278792 $ 0.04278792 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00345168 $ 0.00345168 $ 0.00345168 Praegune hind: $ 0.00476546 $ 0.00476546 $ 0.00476546 Lisateave Bamboo on Base (BAMBOO) hinna kohta

Bamboo on Base (BAMBOO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Bamboo on Base (BAMBOO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BAMBOO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BAMBOO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BAMBOO tokeni tokenoomikat, avastage BAMBOO tokeni reaalajas hinda!

BAMBOO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BAMBOO võiks suunduda? Meie BAMBOO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BAMBOO tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!