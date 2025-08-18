Bamboo on Base (BAMBOO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik: $ 0.00393161 $ 0.00393161 $ 0.00393161 24 h madal $ 0.00409898 $ 0.00409898 $ 0.00409898 24 h kõrge 24 h madal $ 0.00393161$ 0.00393161 $ 0.00393161 24 h kõrge $ 0.00409898$ 0.00409898 $ 0.00409898 Kõigi aegade kõrgeim $ 0.04278792$ 0.04278792 $ 0.04278792 Madalaim hind $ 0.00345168$ 0.00345168 $ 0.00345168 Hinnamuutus (1 h) +0.16% Hinnamuutus (1 p) -2.12% Hinnamuutus (7 p) -23.11% Hinnamuutus (7 p) -23.11%

Bamboo on Base (BAMBOO) reaalajas hind on $0.00394317. Viimase 24 tunni jooksul BAMBOO kaubeldud madalaim $ 0.00393161 ja kõrgeim $ 0.00409898 näitab aktiivset turu volatiivsust. BAMBOOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04278792 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00345168.

Lüliajalise tootluse osas on BAMBOO muutunud +0.16% viimase tunni jooksul, -2.12% 24 tunni vältel -23.11% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Bamboo on Base (BAMBOO) – turuteave

Turuväärtuse hindamine $ 3.94M$ 3.94M $ 3.94M Maht (24 h) ---- -- Täielikult lahjendatud turukapital $ 3.94M$ 3.94M $ 3.94M Ringlev varu 1.00B 1.00B 1.00B Koguvaru 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Bamboo on Base praegune turukapitalisatsioon on $ 3.94M -- 24 tunnise kauplemismahuga. BAMBOO ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.94M.