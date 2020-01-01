BAMBIT (BAMBIT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BAMBIT (BAMBIT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BAMBIT (BAMBIT) teave $BAMBIT is a panda-themed memecoin on the Solana blockchain. The project aims to combine the fun of memes with real utility, offering a range of features and products: NFTs: 800 unique NFTs with practical uses, including exclusive access and rewards. Games: Multiple games, starting with one available before the presale and more launching thereafter. Merch Store: Generates funds for marketing, buyback, and burn. Comic Shill Materials: Hand-drawn comics for unique promotional content. $BAMBIT also focuses on robust marketing, including collaborations with YouTubers and influencers, and has undergone an InterFi Network audit. The project supports a strong community ethos and aims to be a standout in the Solana memecoin space. Ametlik veebisait: https://bambitsol.com/ Valge raamat: https://docs.bambitsol.com/ Ostke BAMBIT kohe!

BAMBIT (BAMBIT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BAMBIT (BAMBIT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 30.28K $ 30.28K $ 30.28K Koguvaru: $ 80.00M $ 80.00M $ 80.00M Ringlev varu: $ 80.00M $ 80.00M $ 80.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 30.28K $ 30.28K $ 30.28K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.04255699 $ 0.04255699 $ 0.04255699 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00038036 $ 0.00038036 $ 0.00038036 Lisateave BAMBIT (BAMBIT) hinna kohta

BAMBIT (BAMBIT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BAMBIT (BAMBIT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BAMBIT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BAMBIT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BAMBIT tokeni tokenoomikat, avastage BAMBIT tokeni reaalajas hinda!

BAMBIT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BAMBIT võiks suunduda? Meie BAMBIT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BAMBIT tokeni hinna ennustust kohe!

