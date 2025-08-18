Rohkem infot BAMBIT

BAMBIT (BAMBIT) hinna teave (USD)

BAMBIT (BAMBIT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BAMBIT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BAMBITkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04255699 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BAMBIT muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +22.99% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BAMBIT (BAMBIT) – turuteave

BAMBIT praegune turukapitalisatsioon on $ 34.40K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BAMBIT ringlev varu on 80.00M, mille koguvaru on 79999097.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 34.40K.

BAMBIT (BAMBIT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BAMBIT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BAMBIT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BAMBIT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BAMBIT ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+8.78%
60 päeva$ 0+27.97%
90 päeva$ 0--

Mis on BAMBIT (BAMBIT)

$BAMBIT is a panda-themed memecoin on the Solana blockchain. The project aims to combine the fun of memes with real utility, offering a range of features and products: NFTs: 800 unique NFTs with practical uses, including exclusive access and rewards. Games: Multiple games, starting with one available before the presale and more launching thereafter. Merch Store: Generates funds for marketing, buyback, and burn. Comic Shill Materials: Hand-drawn comics for unique promotional content. $BAMBIT also focuses on robust marketing, including collaborations with YouTubers and influencers, and has undergone an InterFi Network audit. The project supports a strong community ethos and aims to be a standout in the Solana memecoin space.

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.