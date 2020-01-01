BAM by Scotty (BAM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BAM by Scotty (BAM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BAM by Scotty (BAM) teave $BAM is a CTO reclaimed by the community + artist Scotty Russell after the original token launched with stolen art. Instead of letting it die, Scotty and the community rallied, aligning it with his mission to empower artists on Solana. As Head of Artist Development through BONK Art Masters, he backs $BAM as an independent tribute supporting the creators of Solana. $BAM is described as the "artistic translation of the Bonk spirit," building on the success of Bonk ($BONK), one of the largest and most iconic Solana meme coins. Ametlik veebisait: https://x.com/i/communities/1916212839989318132 Ostke BAM kohe!

BAM by Scotty (BAM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BAM by Scotty (BAM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 82.30K $ 82.30K $ 82.30K Koguvaru: $ 999.13M $ 999.13M $ 999.13M Ringlev varu: $ 999.13M $ 999.13M $ 999.13M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 82.30K $ 82.30K $ 82.30K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00180516 $ 0.00180516 $ 0.00180516 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave BAM by Scotty (BAM) hinna kohta

BAM by Scotty (BAM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BAM by Scotty (BAM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BAM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BAM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BAM tokeni tokenoomikat, avastage BAM tokeni reaalajas hinda!

BAM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BAM võiks suunduda? Meie BAM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BAM tokeni hinna ennustust kohe!

