Rohkem infot BALLSY

BALLSY Hinnainfo

BALLSY Ametlik veebisait

BALLSY Tokenoomika

BALLSY Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Ballsy on Sui logo

Ballsy on Sui hind (BALLSY)

Loendis mitteolevad

1 BALLSY/USD reaalajas hind:

--
----
-9.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Ballsy on Sui (BALLSY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:20:39 (UTC+8)

Ballsy on Sui (BALLSY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.13%

-9.70%

-27.76%

-27.76%

Ballsy on Sui (BALLSY) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BALLSY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BALLSYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BALLSY muutunud -0.13% viimase tunni jooksul, -9.70% 24 tunni vältel -27.76% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Ballsy on Sui (BALLSY) – turuteave

$ 24.49K
$ 24.49K$ 24.49K

--
----

$ 24.49K
$ 24.49K$ 24.49K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Ballsy on Sui praegune turukapitalisatsioon on $ 24.49K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BALLSY ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 24.49K.

Ballsy on Sui (BALLSY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Ballsy on Sui ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Ballsy on Sui ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Ballsy on Sui ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Ballsy on Sui ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-9.70%
30 päeva$ 0-37.87%
60 päeva$ 0-54.71%
90 päeva$ 0--

Mis on Ballsy on Sui (BALLSY)

BALLSY was a fair launch on moonbags.io with a strong liquidity pool. The BALLSY team is filled with amazing artists and some of the best diamond hand SUI OGs who are very trusted within the space. The team bought 10% of the token supply. $BALLSY lives in all of us, to be ballsy is to be bold, gutsy, and unapologetically daring. It's when someone does something risky, rebellious, or courageous—even when it's uncomfortable or goes against the grain. Think of someone quitting a stable job to chase their passion, standing up to authority when it matters, or saying the hard truth no one else will. It's not about being reckless—it's about having the guts to act when most people would hesitate. (That's $BALLSY)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Ballsy on Sui (BALLSY) allikas

Ametlik veebisait

Ballsy on Sui hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ballsy on Sui (BALLSY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ballsy on Sui (BALLSY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ballsy on Sui nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Ballsy on Sui hinna ennustust kohe!

BALLSY kohalike valuutade suhtes

Ballsy on Sui (BALLSY) tokenoomika

Ballsy on Sui (BALLSY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BALLSY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ballsy on Sui (BALLSY) kohta

Kui palju on Ballsy on Sui (BALLSY) tänapäeval väärt?
Reaalajas BALLSY hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BALLSY/USD hind?
Praegune hind BALLSY/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Ballsy on Sui turukapitalisatsioon?
BALLSY turukapitalisatsioon on $ 24.49K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BALLSY ringlev varu?
BALLSY ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BALLSY (ATH) hind?
BALLSY saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade BALLSY madalaim (ATL) hind?
BALLSY nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BALLSY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BALLSY kauplemismaht on -- USD.
Kas BALLSY sel aastal kõrgemale ka suundub?
BALLSY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BALLSY hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:20:39 (UTC+8)

Ballsy on Sui (BALLSY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.