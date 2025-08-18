Ballsy on Sui (BALLSY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik: $ 0 $ 0 $ 0 24 h madal $ 0 $ 0 $ 0 24 h kõrge 24 h madal $ 0$ 0 $ 0 24 h kõrge $ 0$ 0 $ 0 Kõigi aegade kõrgeim $ 0$ 0 $ 0 Madalaim hind $ 0$ 0 $ 0 Hinnamuutus (1 h) -0.13% Hinnamuutus (1 p) -9.70% Hinnamuutus (7 p) -27.76% Hinnamuutus (7 p) -27.76%

Ballsy on Sui (BALLSY) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BALLSY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BALLSYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BALLSY muutunud -0.13% viimase tunni jooksul, -9.70% 24 tunni vältel -27.76% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Ballsy on Sui (BALLSY) – turuteave

Turuväärtuse hindamine $ 24.49K$ 24.49K $ 24.49K Maht (24 h) ---- -- Täielikult lahjendatud turukapital $ 24.49K$ 24.49K $ 24.49K Ringlev varu 1.00B 1.00B 1.00B Koguvaru 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Ballsy on Sui praegune turukapitalisatsioon on $ 24.49K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BALLSY ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 24.49K.