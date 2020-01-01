Bald World Order (BALD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Bald World Order (BALD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Bald World Order (BALD) teave $BALD is a fair-launched memecoin built on the TON blockchain, designed to unite a community around the themes of confidence, efficiency, and humor. With a transparent roadmap and doxxed founders, $BALD aims to bring long-term cultural value to the TON ecosystem. Its primary function is to drive community engagement through viral memes and narratives, creating a sustainable cultural movement while offering staking, rewards, and potential utility in future ecosystem integrations. Ametlik veebisait: https://baldworldorder.xyz Ostke BALD kohe!

Bald World Order (BALD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Bald World Order (BALD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 10.70K $ 10.70K $ 10.70K Koguvaru: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Ringlev varu: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 10.70K $ 10.70K $ 10.70K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00055632 $ 0.00055632 $ 0.00055632 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000904 $ 0.00000904 $ 0.00000904 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Bald World Order (BALD) hinna kohta

Bald World Order (BALD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Bald World Order (BALD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BALD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BALD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BALD tokeni tokenoomikat, avastage BALD tokeni reaalajas hinda!

BALD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BALD võiks suunduda? Meie BALD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

