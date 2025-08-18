Mis on Bald World Order (BALD)

$BALD is a fair-launched memecoin built on the TON blockchain, designed to unite a community around the themes of confidence, efficiency, and humor. With a transparent roadmap and doxxed founders, $BALD aims to bring long-term cultural value to the TON ecosystem. Its primary function is to drive community engagement through viral memes and narratives, creating a sustainable cultural movement while offering staking, rewards, and potential utility in future ecosystem integrations.

Bald World Order hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bald World Order (BALD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bald World Order (BALD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bald World Order nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Bald World Order (BALD) tokenoomika

Bald World Order (BALD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BALD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bald World Order (BALD) kohta Kui palju on Bald World Order (BALD) tänapäeval väärt? Reaalajas BALD hind USD on 0.00001114 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BALD/USD hind? $ 0.00001114 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BALD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Bald World Order turukapitalisatsioon? BALD turukapitalisatsioon on $ 11.14K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BALD ringlev varu? BALD ringlev varu on 999.99M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BALD (ATH) hind? BALD saavutab ATH hinna summas 0.00055632 USD . Mis oli kõigi aegade BALD madalaim (ATL) hind? BALD nägi ATL hinda summas 0.00000904 USD . Milline on BALD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BALD kauplemismaht on -- USD . Kas BALD sel aastal kõrgemale ka suundub? BALD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BALD hinna ennustust

