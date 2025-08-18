Rohkem infot BALD

BALD Hinnainfo

BALD Ametlik veebisait

BALD Tokenoomika

BALD Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Bald World Order logo

Bald World Order hind (BALD)

Loendis mitteolevad

1 BALD/USD reaalajas hind:

--
----
-6.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Bald World Order (BALD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:54:32 (UTC+8)

Bald World Order (BALD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00001107
$ 0.00001107$ 0.00001107
24 h madal
$ 0.00001198
$ 0.00001198$ 0.00001198
24 h kõrge

$ 0.00001107
$ 0.00001107$ 0.00001107

$ 0.00001198
$ 0.00001198$ 0.00001198

$ 0.00055632
$ 0.00055632$ 0.00055632

$ 0.00000904
$ 0.00000904$ 0.00000904

+0.30%

-5.50%

+9.78%

+9.78%

Bald World Order (BALD) reaalajas hind on $0.00001114. Viimase 24 tunni jooksul BALD kaubeldud madalaim $ 0.00001107 ja kõrgeim $ 0.00001198 näitab aktiivset turu volatiivsust. BALDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00055632 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000904.

Lüliajalise tootluse osas on BALD muutunud +0.30% viimase tunni jooksul, -5.50% 24 tunni vältel +9.78% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Bald World Order (BALD) – turuteave

$ 11.14K
$ 11.14K$ 11.14K

--
----

$ 11.14K
$ 11.14K$ 11.14K

999.99M
999.99M 999.99M

999,985,727.6354461
999,985,727.6354461 999,985,727.6354461

Bald World Order praegune turukapitalisatsioon on $ 11.14K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BALD ringlev varu on 999.99M, mille koguvaru on 999985727.6354461. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 11.14K.

Bald World Order (BALD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Bald World Order ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Bald World Order ja USD hinnamuutus $ +0.0000012051.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Bald World Order ja USD hinnamuutus $ +0.0000015168.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Bald World Order ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.50%
30 päeva$ +0.0000012051+10.82%
60 päeva$ +0.0000015168+13.62%
90 päeva$ 0--

Mis on Bald World Order (BALD)

$BALD is a fair-launched memecoin built on the TON blockchain, designed to unite a community around the themes of confidence, efficiency, and humor. With a transparent roadmap and doxxed founders, $BALD aims to bring long-term cultural value to the TON ecosystem. Its primary function is to drive community engagement through viral memes and narratives, creating a sustainable cultural movement while offering staking, rewards, and potential utility in future ecosystem integrations.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Bald World Order (BALD) allikas

Ametlik veebisait

Bald World Order hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bald World Order (BALD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bald World Order (BALD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bald World Order nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bald World Order hinna ennustust kohe!

BALD kohalike valuutade suhtes

Bald World Order (BALD) tokenoomika

Bald World Order (BALD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BALD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bald World Order (BALD) kohta

Kui palju on Bald World Order (BALD) tänapäeval väärt?
Reaalajas BALD hind USD on 0.00001114 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BALD/USD hind?
Praegune hind BALD/USD on $ 0.00001114. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Bald World Order turukapitalisatsioon?
BALD turukapitalisatsioon on $ 11.14K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BALD ringlev varu?
BALD ringlev varu on 999.99M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BALD (ATH) hind?
BALD saavutab ATH hinna summas 0.00055632 USD.
Mis oli kõigi aegade BALD madalaim (ATL) hind?
BALD nägi ATL hinda summas 0.00000904 USD.
Milline on BALD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BALD kauplemismaht on -- USD.
Kas BALD sel aastal kõrgemale ka suundub?
BALD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BALD hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:54:32 (UTC+8)

Bald World Order (BALD) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.