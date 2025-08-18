Rohkem infot BNUSD

Balanced Dollars hind (BNUSD)

1 BNUSD/USD reaalajas hind:

$1.007
$1.007
0.00%1D
USD
Balanced Dollars (BNUSD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:05:37 (UTC+8)

Balanced Dollars (BNUSD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.984282
$ 0.984282
24 h madal
$ 1.069
$ 1.069
24 h kõrge

$ 0.984282
$ 0.984282

$ 1.069
$ 1.069

$ 1.85
$ 1.85

$ 0.708204
$ 0.708204

-0.18%

-0.56%

-0.03%

-0.03%

Balanced Dollars (BNUSD) reaalajas hind on $1.002. Viimase 24 tunni jooksul BNUSD kaubeldud madalaim $ 0.984282 ja kõrgeim $ 1.069 näitab aktiivset turu volatiivsust. BNUSDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.85 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.708204.

Lüliajalise tootluse osas on BNUSD muutunud -0.18% viimase tunni jooksul, -0.56% 24 tunni vältel -0.03% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Balanced Dollars (BNUSD) – turuteave

$ 6.29M
$ 6.29M

--
--

$ 6.30M
$ 6.30M

6.28M
6.28M

6,285,051.106667695
6,285,051.106667695

Balanced Dollars praegune turukapitalisatsioon on $ 6.29M -- 24 tunnise kauplemismahuga. BNUSD ringlev varu on 6.28M, mille koguvaru on 6285051.106667695. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.30M.

Balanced Dollars (BNUSD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Balanced Dollars ja USD hinnamuutus $ -0.00565891445001.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Balanced Dollars ja USD hinnamuutus $ -0.0059735232.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Balanced Dollars ja USD hinnamuutus $ +0.0041241318.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Balanced Dollars ja USD hinnamuutus $ +0.0061135071503167.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00565891445001-0.56%
30 päeva$ -0.0059735232-0.59%
60 päeva$ +0.0041241318+0.41%
90 päeva$ +0.0061135071503167+0.61%

Mis on Balanced Dollars (BNUSD)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Balanced Dollars (BNUSD) allikas

Ametlik veebisait

Balanced Dollars hinna ennustus (USD)

Kui palju on Balanced Dollars (BNUSD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Balanced Dollars (BNUSD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Balanced Dollars nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Balanced Dollars hinna ennustust kohe!

BNUSD kohalike valuutade suhtes

Balanced Dollars (BNUSD) tokenoomika

Balanced Dollars (BNUSD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BNUSD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Balanced Dollars (BNUSD) kohta

Kui palju on Balanced Dollars (BNUSD) tänapäeval väärt?
Reaalajas BNUSD hind USD on 1.002 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BNUSD/USD hind?
Praegune hind BNUSD/USD on $ 1.002. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Balanced Dollars turukapitalisatsioon?
BNUSD turukapitalisatsioon on $ 6.29M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BNUSD ringlev varu?
BNUSD ringlev varu on 6.28M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BNUSD (ATH) hind?
BNUSD saavutab ATH hinna summas 1.85 USD.
Mis oli kõigi aegade BNUSD madalaim (ATL) hind?
BNUSD nägi ATL hinda summas 0.708204 USD.
Milline on BNUSD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BNUSD kauplemismaht on -- USD.
Kas BNUSD sel aastal kõrgemale ka suundub?
BNUSD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BNUSD hinna ennustust.
