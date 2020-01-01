Baklava (BAVA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Baklava (BAVA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Baklava (BAVA) teave Baklava Space is designed as a combination of automated yield farming for your LP tokens and a synthetic creation mechanism using LP tokens. In Baklava Space, users keep 100% their original LP tokens and at the same time, Baklava is optimising the yield from user's LP token by actively auto-compounding the LP with lowest possible cost (all APY shown have already included fees), earning $BAVA rewards, and (soon) earning synthetic asset profits. Ametlik veebisait: https://baklava.space/

Baklava (BAVA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Baklava (BAVA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 33.99K $ 33.99K $ 33.99K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 654.67M $ 654.67M $ 654.67M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 51.92K $ 51.92K $ 51.92K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.147726 $ 0.147726 $ 0.147726 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00001886 $ 0.00001886 $ 0.00001886 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Baklava (BAVA) hinna kohta

Baklava (BAVA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Baklava (BAVA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BAVA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BAVA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BAVA tokeni tokenoomikat, avastage BAVA tokeni reaalajas hinda!

