Baklava Space is designed as a combination of automated yield farming for your LP tokens and a synthetic creation mechanism using LP tokens. In Baklava Space, users keep 100% their original LP tokens and at the same time, Baklava is optimising the yield from user's LP token by actively auto-compounding the LP with lowest possible cost (all APY shown have already included fees), earning $BAVA rewards, and (soon) earning synthetic asset profits.

Baklava hinna ennustus (USD)

Kui palju on Baklava (BAVA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Baklava (BAVA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Baklava nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Baklava (BAVA) tokenoomika

Baklava (BAVA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BAVA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Baklava (BAVA) kohta Kui palju on Baklava (BAVA) tänapäeval väärt? Reaalajas BAVA hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BAVA/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BAVA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Baklava turukapitalisatsioon? BAVA turukapitalisatsioon on $ 33.99K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BAVA ringlev varu? BAVA ringlev varu on 654.67M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BAVA (ATH) hind? BAVA saavutab ATH hinna summas 0.147726 USD . Mis oli kõigi aegade BAVA madalaim (ATL) hind? BAVA nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BAVA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BAVA kauplemismaht on -- USD . Kas BAVA sel aastal kõrgemale ka suundub? BAVA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BAVA hinna ennustust

