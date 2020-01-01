BAKENEKO (BAKENEKO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BAKENEKO (BAKENEKO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BAKENEKO (BAKENEKO) teave BSC coolest cat coin $BAKENEKO is aI-generated cat themed token. Making BNB great again! Making BNB Great Again BSC coolest cat coin $BAKENEKO is aI-generated community meme token. Is a type of Japanese yokai, or supernatural cat on BNB chain. More specifically, it is a kaibyo. Although they are more commonly known as monster cats but bakeneko have a chivalrous spirit and only use their swords against evil. Bakeneko is a social cat that love to have fun and live the normal life. Ametlik veebisait: https://bakenekobsc.com

BAKENEKO (BAKENEKO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BAKENEKO (BAKENEKO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 6.81K $ 6.81K $ 6.81K Koguvaru: $ 624.89B $ 624.89B $ 624.89B Ringlev varu: $ 563.19B $ 563.19B $ 563.19B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 7.55K $ 7.55K $ 7.55K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave BAKENEKO (BAKENEKO) hinna kohta

BAKENEKO (BAKENEKO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BAKENEKO (BAKENEKO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BAKENEKO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BAKENEKO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BAKENEKO tokeni tokenoomikat, avastage BAKENEKO tokeni reaalajas hinda!

BAKENEKO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BAKENEKO võiks suunduda? Meie BAKENEKO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BAKENEKO tokeni hinna ennustust kohe!

