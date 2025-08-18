Rohkem infot BAKENEKO

BAKENEKO hind (BAKENEKO)

1 BAKENEKO/USD reaalajas hind:

--
----
-1.30%1D
BAKENEKO (BAKENEKO) reaalajas hinnagraafik
BAKENEKO (BAKENEKO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.19%

-1.34%

+19.61%

+19.61%

BAKENEKO (BAKENEKO) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BAKENEKO kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BAKENEKOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BAKENEKO muutunud +0.19% viimase tunni jooksul, -1.34% 24 tunni vältel +19.61% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BAKENEKO (BAKENEKO) – turuteave

$ 5.91K
$ 5.91K$ 5.91K

--
----

$ 6.55K
$ 6.55K$ 6.55K

563.19B
563.19B 563.19B

624,894,580,467.7322
624,894,580,467.7322 624,894,580,467.7322

BAKENEKO praegune turukapitalisatsioon on $ 5.91K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BAKENEKO ringlev varu on 563.19B, mille koguvaru on 624894580467.7322. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.55K.

BAKENEKO (BAKENEKO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BAKENEKO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BAKENEKO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BAKENEKO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BAKENEKO ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.34%
30 päeva$ 0-27.28%
60 päeva$ 0-43.18%
90 päeva$ 0--

Mis on BAKENEKO (BAKENEKO)

BSC coolest cat coin $BAKENEKO is aI-generated cat themed token. Making BNB great again! Making BNB Great Again BSC coolest cat coin $BAKENEKO is aI-generated community meme token. Is a type of Japanese yokai, or supernatural cat on BNB chain. More specifically, it is a kaibyo. Although they are more commonly known as monster cats but bakeneko have a chivalrous spirit and only use their swords against evil. Bakeneko is a social cat that love to have fun and live the normal life.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse BAKENEKO (BAKENEKO) allikas

BAKENEKO hinna ennustus (USD)

Kui palju on BAKENEKO (BAKENEKO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BAKENEKO (BAKENEKO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BAKENEKO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BAKENEKO hinna ennustust kohe!

BAKENEKO kohalike valuutade suhtes

BAKENEKO (BAKENEKO) tokenoomika

BAKENEKO (BAKENEKO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BAKENEKO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BAKENEKO (BAKENEKO) kohta

Kui palju on BAKENEKO (BAKENEKO) tänapäeval väärt?
Reaalajas BAKENEKO hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BAKENEKO/USD hind?
Praegune hind BAKENEKO/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BAKENEKO turukapitalisatsioon?
BAKENEKO turukapitalisatsioon on $ 5.91K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BAKENEKO ringlev varu?
BAKENEKO ringlev varu on 563.19B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BAKENEKO (ATH) hind?
BAKENEKO saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade BAKENEKO madalaim (ATL) hind?
BAKENEKO nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BAKENEKO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BAKENEKO kauplemismaht on -- USD.
Kas BAKENEKO sel aastal kõrgemale ka suundub?
BAKENEKO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BAKENEKO hinna ennustust.
