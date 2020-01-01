bAInance Labs (BAINANCE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi bAInance Labs (BAINANCE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

bAInance Labs (BAINANCE) teave bAInance labs is the accelerator for the trenches, investing in strong communities (cults), "devs" and agents bAInance is a DAO launched through the DAOsfun platform, which aims to identify the best founders early, working on novel ideas and guide them throughout the journey along the way, whether it's tokenomics, GTM or mental health. bAInance aims to give exposure to holders to the best up and coming seed deals, through decentralized exposure, as well as highlight these up and coming founders through research, podcasts and other forms of support. Ametlik veebisait: https://bainancelabs.com Ostke BAINANCE kohe!

bAInance Labs (BAINANCE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage bAInance Labs (BAINANCE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 220.99K $ 220.99K $ 220.99K Koguvaru: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B Ringlev varu: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 220.99K $ 220.99K $ 220.99K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00451067 $ 0.00451067 $ 0.00451067 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00009031 $ 0.00009031 $ 0.00009031 Praegune hind: $ 0.0002009 $ 0.0002009 $ 0.0002009 Lisateave bAInance Labs (BAINANCE) hinna kohta

bAInance Labs (BAINANCE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud bAInance Labs (BAINANCE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BAINANCE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BAINANCE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BAINANCE tokeni tokenoomikat, avastage BAINANCE tokeni reaalajas hinda!

BAINANCE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BAINANCE võiks suunduda? Meie BAINANCE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BAINANCE tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!