bAInance Labs logo

bAInance Labs hind (BAINANCE)

Loendis mitteolevad

1 BAINANCE/USD reaalajas hind:

$0.00021063
$0.00021063$0.00021063
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
bAInance Labs (BAINANCE) reaalajas hinnagraafik
bAInance Labs (BAINANCE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00451067
$ 0.00451067$ 0.00451067

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.09%

+4.47%

+4.47%

bAInance Labs (BAINANCE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BAINANCE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BAINANCEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00451067 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BAINANCE muutunud -- viimase tunni jooksul, +0.09% 24 tunni vältel +4.47% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

bAInance Labs (BAINANCE) – turuteave

$ 231.69K
$ 231.69K$ 231.69K

--
----

$ 231.69K
$ 231.69K$ 231.69K

1.10B
1.10B 1.10B

1,099,988,390.689951
1,099,988,390.689951 1,099,988,390.689951

bAInance Labs praegune turukapitalisatsioon on $ 231.69K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BAINANCE ringlev varu on 1.10B, mille koguvaru on 1099988390.689951. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 231.69K.

bAInance Labs (BAINANCE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse bAInance Labs ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse bAInance Labs ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse bAInance Labs ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse bAInance Labs ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.09%
30 päeva$ 0+11.75%
60 päeva$ 0+92.87%
90 päeva$ 0--

Mis on bAInance Labs (BAINANCE)

bAInance labs is the accelerator for the trenches, investing in strong communities (cults), "devs" and agents bAInance is a DAO launched through the DAOsfun platform, which aims to identify the best founders early, working on novel ideas and guide them throughout the journey along the way, whether it's tokenomics, GTM or mental health. bAInance aims to give exposure to holders to the best up and coming seed deals, through decentralized exposure, as well as highlight these up and coming founders through research, podcasts and other forms of support.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse bAInance Labs (BAINANCE) allikas

Ametlik veebisait

bAInance Labs hinna ennustus (USD)

Kui palju on bAInance Labs (BAINANCE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie bAInance Labs (BAINANCE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida bAInance Labs nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake bAInance Labs hinna ennustust kohe!

BAINANCE kohalike valuutade suhtes

bAInance Labs (BAINANCE) tokenoomika

bAInance Labs (BAINANCE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BAINANCE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse bAInance Labs (BAINANCE) kohta

Kui palju on bAInance Labs (BAINANCE) tänapäeval väärt?
Reaalajas BAINANCE hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BAINANCE/USD hind?
Praegune hind BAINANCE/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on bAInance Labs turukapitalisatsioon?
BAINANCE turukapitalisatsioon on $ 231.69K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BAINANCE ringlev varu?
BAINANCE ringlev varu on 1.10B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BAINANCE (ATH) hind?
BAINANCE saavutab ATH hinna summas 0.00451067 USD.
Mis oli kõigi aegade BAINANCE madalaim (ATL) hind?
BAINANCE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BAINANCE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BAINANCE kauplemismaht on -- USD.
Kas BAINANCE sel aastal kõrgemale ka suundub?
BAINANCE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BAINANCE hinna ennustust.
bAInance Labs (BAINANCE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.