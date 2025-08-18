Rohkem infot BAG

Bag hind (BAG)

1 BAG/USD reaalajas hind:

$0.0001369
$0.0001369$0.0001369
-1.30%1D
Bag (BAG) reaalajas hinnagraafik
Bag (BAG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00620995
$ 0.00620995$ 0.00620995

$ 0
$ 0$ 0

-0.99%

-1.30%

-8.54%

-8.54%

Bag (BAG) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BAG kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BAGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00620995 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BAG muutunud -0.99% viimase tunni jooksul, -1.30% 24 tunni vältel -8.54% viimase 7 päeva jooksul.

Bag (BAG) – turuteave

$ 813.41K
$ 813.41K$ 813.41K

--
----

$ 813.41K
$ 813.41K$ 813.41K

5.94B
5.94B 5.94B

5,942,159,581.444093
5,942,159,581.444093 5,942,159,581.444093

Bag praegune turukapitalisatsioon on $ 813.41K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BAG ringlev varu on 5.94B, mille koguvaru on 5942159581.444093. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 813.41K.

Bag (BAG) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Bag ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Bag ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Bag ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Bag ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.30%
30 päeva$ 0-5.79%
60 päeva$ 0+1.23%
90 päeva$ 0--

Mis on Bag (BAG)

Bag.win is the world’s most immersive online casino. Come play your favorite games, degen with your friends, and enjoy the thrill of Vegas from the comfort of home. You can play on any mobile or desktop browser. Choose your gaming experience by playing in the Bag City Metaverse or on a classic 2D interface. Use $BAG to play games and boost your cashback and referral rewards. The more $BAG you hold, the higher reward multiplier you earn.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Bag (BAG) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Bag hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bag (BAG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bag (BAG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bag nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bag hinna ennustust kohe!

BAG kohalike valuutade suhtes

Bag (BAG) tokenoomika

Bag (BAG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BAG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bag (BAG) kohta

Kui palju on Bag (BAG) tänapäeval väärt?
Reaalajas BAG hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BAG/USD hind?
Praegune hind BAG/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Bag turukapitalisatsioon?
BAG turukapitalisatsioon on $ 813.41K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BAG ringlev varu?
BAG ringlev varu on 5.94B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BAG (ATH) hind?
BAG saavutab ATH hinna summas 0.00620995 USD.
Mis oli kõigi aegade BAG madalaim (ATL) hind?
BAG nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BAG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BAG kauplemismaht on -- USD.
Kas BAG sel aastal kõrgemale ka suundub?
BAG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BAG hinna ennustust.
