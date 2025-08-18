Rohkem infot $BADCAT

2025-08-18 16:44:00 (UTC+8)

BADCATsol ($BADCAT) hinna teave (USD)

BADCATsol ($BADCAT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul $BADCAT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. $BADCATkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02162212 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on $BADCAT muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +11.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BADCATsol ($BADCAT) – turuteave

$ 15.82K
$ 15.82K$ 15.82K

--
----

$ 15.82K
$ 15.82K$ 15.82K

777.78M
777.78M 777.78M

777,776,903.618554
777,776,903.618554 777,776,903.618554

BADCATsol praegune turukapitalisatsioon on $ 15.82K -- 24 tunnise kauplemismahuga. $BADCAT ringlev varu on 777.78M, mille koguvaru on 777776903.618554. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 15.82K.

BADCATsol ($BADCAT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BADCATsol ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BADCATsol ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BADCATsol ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BADCATsol ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+7.62%
60 päeva$ 0-91.16%
90 päeva$ 0--

Mis on BADCATsol ($BADCAT)

BADCAT is all about fun. While this cheeky cat might have a rebellious side, its true mission is to bring people together and spread positive energy. Join a vibrant community, grab some cool merch, play the fun FAP game, and even help real-life dogs and cats along the way! In of chaos, BadCat stands tall—one bold move at a time, turning risks into rewards and proving he’s the top cat in town. In a world of chaos, BadCat stands tall—one bold move at a time, turning risks into rewards and proving he’s the top cat in town. BadCat’S a lazy, degenerate gambler.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse BADCATsol ($BADCAT) allikas

Ametlik veebisait

BADCATsol hinna ennustus (USD)

Kui palju on BADCATsol ($BADCAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BADCATsol ($BADCAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BADCATsol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BADCATsol hinna ennustust kohe!

$BADCAT kohalike valuutade suhtes

BADCATsol ($BADCAT) tokenoomika

BADCATsol ($BADCAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $BADCAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BADCATsol ($BADCAT) kohta

Kui palju on BADCATsol ($BADCAT) tänapäeval väärt?
Reaalajas $BADCAT hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune $BADCAT/USD hind?
Praegune hind $BADCAT/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BADCATsol turukapitalisatsioon?
$BADCAT turukapitalisatsioon on $ 15.82K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on $BADCAT ringlev varu?
$BADCAT ringlev varu on 777.78M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim $BADCAT (ATH) hind?
$BADCAT saavutab ATH hinna summas 0.02162212 USD.
Mis oli kõigi aegade $BADCAT madalaim (ATL) hind?
$BADCAT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on $BADCAT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine $BADCAT kauplemismaht on -- USD.
Kas $BADCAT sel aastal kõrgemale ka suundub?
$BADCAT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $BADCAT hinna ennustust.
2025-08-18 16:44:00 (UTC+8)

