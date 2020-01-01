BabyMooDeng (BABYDENG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BabyMooDeng (BABYDENG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BabyMooDeng (BABYDENG) teave BabyDeng is about the adorable little hippo MooDeng . It is about a family friendly animated Moo Deng as a baby that is community driven with 0 tax. It is a token for people to join and feel safe in as there’s no major holders distribution is good and is a CTO. It is a meme coin that is intended as the beta play for moodeng, as babydoge was to doge. We want to be a bridge for people looking to get into crypto and for people of all ages to enjoy . Ametlik veebisait: https://babydeng.com Ostke BABYDENG kohe!

BabyMooDeng (BABYDENG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BabyMooDeng (BABYDENG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 35.97K $ 35.97K $ 35.97K Koguvaru: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M Ringlev varu: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 35.97K $ 35.97K $ 35.97K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00150253 $ 0.00150253 $ 0.00150253 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave BabyMooDeng (BABYDENG) hinna kohta

BabyMooDeng (BABYDENG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BabyMooDeng (BABYDENG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BABYDENG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BABYDENG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BABYDENG tokeni tokenoomikat, avastage BABYDENG tokeni reaalajas hinda!

