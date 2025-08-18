Rohkem infot BABYDENG

BABYDENG Hinnainfo

BABYDENG Ametlik veebisait

BABYDENG Tokenoomika

BABYDENG Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

BabyMooDeng logo

BabyMooDeng hind (BABYDENG)

Loendis mitteolevad

1 BABYDENG/USD reaalajas hind:

--
----
-16.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
BabyMooDeng (BABYDENG) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:20:13 (UTC+8)

BabyMooDeng (BABYDENG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00150253
$ 0.00150253$ 0.00150253

$ 0
$ 0$ 0

-0.31%

-16.19%

-17.50%

-17.50%

BabyMooDeng (BABYDENG) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BABYDENG kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BABYDENGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00150253 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BABYDENG muutunud -0.31% viimase tunni jooksul, -16.19% 24 tunni vältel -17.50% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BabyMooDeng (BABYDENG) – turuteave

$ 36.45K
$ 36.45K$ 36.45K

--
----

$ 36.45K
$ 36.45K$ 36.45K

999.66M
999.66M 999.66M

999,659,355.684419
999,659,355.684419 999,659,355.684419

BabyMooDeng praegune turukapitalisatsioon on $ 36.45K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BABYDENG ringlev varu on 999.66M, mille koguvaru on 999659355.684419. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 36.45K.

BabyMooDeng (BABYDENG) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BabyMooDeng ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BabyMooDeng ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BabyMooDeng ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BabyMooDeng ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-16.19%
30 päeva$ 0-14.79%
60 päeva$ 0-7.21%
90 päeva$ 0--

Mis on BabyMooDeng (BABYDENG)

BabyDeng is about the adorable little hippo MooDeng . It is about a family friendly animated Moo Deng as a baby that is community driven with 0 tax. It is a token for people to join and feel safe in as there’s no major holders distribution is good and is a CTO. It is a meme coin that is intended as the beta play for moodeng, as babydoge was to doge. We want to be a bridge for people looking to get into crypto and for people of all ages to enjoy .

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse BabyMooDeng (BABYDENG) allikas

Ametlik veebisait

BabyMooDeng hinna ennustus (USD)

Kui palju on BabyMooDeng (BABYDENG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BabyMooDeng (BABYDENG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BabyMooDeng nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BabyMooDeng hinna ennustust kohe!

BABYDENG kohalike valuutade suhtes

BabyMooDeng (BABYDENG) tokenoomika

BabyMooDeng (BABYDENG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BABYDENG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BabyMooDeng (BABYDENG) kohta

Kui palju on BabyMooDeng (BABYDENG) tänapäeval väärt?
Reaalajas BABYDENG hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BABYDENG/USD hind?
Praegune hind BABYDENG/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BabyMooDeng turukapitalisatsioon?
BABYDENG turukapitalisatsioon on $ 36.45K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BABYDENG ringlev varu?
BABYDENG ringlev varu on 999.66M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BABYDENG (ATH) hind?
BABYDENG saavutab ATH hinna summas 0.00150253 USD.
Mis oli kõigi aegade BABYDENG madalaim (ATL) hind?
BABYDENG nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BABYDENG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BABYDENG kauplemismaht on -- USD.
Kas BABYDENG sel aastal kõrgemale ka suundub?
BABYDENG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BABYDENG hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:20:13 (UTC+8)

BabyMooDeng (BABYDENG) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.