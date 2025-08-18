Rohkem infot $BABYLONG

BABYLONG hind ($BABYLONG)

Loendis mitteolevad

1 $BABYLONG/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
BABYLONG ($BABYLONG) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:02:27 (UTC+8)

BABYLONG ($BABYLONG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.09%

+5.45%

+5.45%

BABYLONG ($BABYLONG) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul $BABYLONG kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. $BABYLONGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on $BABYLONG muutunud -- viimase tunni jooksul, -0.09% 24 tunni vältel +5.45% viimase 7 päeva jooksul.

BABYLONG ($BABYLONG) – turuteave

$ 96.51K
$ 96.51K$ 96.51K

--
----

$ 96.51K
$ 96.51K$ 96.51K

892.03B
892.03B 892.03B

892,031,147,544.3007
892,031,147,544.3007 892,031,147,544.3007

BABYLONG praegune turukapitalisatsioon on $ 96.51K -- 24 tunnise kauplemismahuga. $BABYLONG ringlev varu on 892.03B, mille koguvaru on 892031147544.3007. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 96.51K.

BABYLONG ($BABYLONG) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BABYLONG ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BABYLONG ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BABYLONG ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BABYLONG ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.09%
30 päeva$ 0+16.19%
60 päeva$ 0+12.73%
90 päeva$ 0--

Mis on BABYLONG ($BABYLONG)

$BABYLONG is HOLD & EARN TOKEN with unique tokenomic. Babylong serve as community-driven initiatives exploring unique features or tokenomics, improving DAO governance and transparency. Babylong also emphasizes a lighthearted and fun approach to cryptocurrency.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse BABYLONG ($BABYLONG) allikas

Ametlik veebisait

BABYLONG hinna ennustus (USD)

Kui palju on BABYLONG ($BABYLONG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BABYLONG ($BABYLONG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BABYLONG nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BABYLONG hinna ennustust kohe!

$BABYLONG kohalike valuutade suhtes

BABYLONG ($BABYLONG) tokenoomika

BABYLONG ($BABYLONG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $BABYLONG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BABYLONG ($BABYLONG) kohta

Kui palju on BABYLONG ($BABYLONG) tänapäeval väärt?
Reaalajas $BABYLONG hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune $BABYLONG/USD hind?
Praegune hind $BABYLONG/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BABYLONG turukapitalisatsioon?
$BABYLONG turukapitalisatsioon on $ 96.51K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on $BABYLONG ringlev varu?
$BABYLONG ringlev varu on 892.03B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim $BABYLONG (ATH) hind?
$BABYLONG saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade $BABYLONG madalaim (ATL) hind?
$BABYLONG nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on $BABYLONG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine $BABYLONG kauplemismaht on -- USD.
Kas $BABYLONG sel aastal kõrgemale ka suundub?
$BABYLONG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $BABYLONG hinna ennustust.
BABYLONG ($BABYLONG) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.