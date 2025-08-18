Mis on Baby Zeek (KITTEN)

Baby Zeek Coin is the kitten of the zkSync brand. A community meme coin that is the mascot is a cat named Zeek - we are his kitten.

KITTEN kohalike valuutade suhtes

Baby Zeek (KITTEN) tokenoomika

Baby Zeek (KITTEN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KITTEN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Baby Zeek (KITTEN) kohta Kui palju on Baby Zeek (KITTEN) tänapäeval väärt? Reaalajas KITTEN hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KITTEN/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KITTEN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Baby Zeek turukapitalisatsioon? KITTEN turukapitalisatsioon on $ 11.28K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KITTEN ringlev varu? KITTEN ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KITTEN (ATH) hind? KITTEN saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade KITTEN madalaim (ATL) hind? KITTEN nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on KITTEN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KITTEN kauplemismaht on -- USD . Kas KITTEN sel aastal kõrgemale ka suundub? KITTEN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KITTEN hinna ennustust

