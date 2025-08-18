Rohkem infot KITTEN

KITTEN Hinnainfo

KITTEN Ametlik veebisait

KITTEN Tokenoomika

KITTEN Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Baby Zeek logo

Baby Zeek hind (KITTEN)

Loendis mitteolevad

1 KITTEN/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Baby Zeek (KITTEN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:54:01 (UTC+8)

Baby Zeek (KITTEN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Baby Zeek (KITTEN) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul KITTEN kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. KITTENkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on KITTEN muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Baby Zeek (KITTEN) – turuteave

$ 11.28K
$ 11.28K$ 11.28K

--
----

$ 11.28K
$ 11.28K$ 11.28K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Baby Zeek praegune turukapitalisatsioon on $ 11.28K -- 24 tunnise kauplemismahuga. KITTEN ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 11.28K.

Baby Zeek (KITTEN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Baby Zeek ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Baby Zeek ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Baby Zeek ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Baby Zeek ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+7.97%
60 päeva$ 0+43.14%
90 päeva$ 0--

Mis on Baby Zeek (KITTEN)

Baby Zeek Coin is the kitten of the zkSync brand. A community meme coin that is the mascot is a cat named Zeek - we are his kitten.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Baby Zeek (KITTEN) allikas

Ametlik veebisait

Baby Zeek hinna ennustus (USD)

Kui palju on Baby Zeek (KITTEN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Baby Zeek (KITTEN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Baby Zeek nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Baby Zeek hinna ennustust kohe!

KITTEN kohalike valuutade suhtes

Baby Zeek (KITTEN) tokenoomika

Baby Zeek (KITTEN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KITTEN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Baby Zeek (KITTEN) kohta

Kui palju on Baby Zeek (KITTEN) tänapäeval väärt?
Reaalajas KITTEN hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KITTEN/USD hind?
Praegune hind KITTEN/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Baby Zeek turukapitalisatsioon?
KITTEN turukapitalisatsioon on $ 11.28K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KITTEN ringlev varu?
KITTEN ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KITTEN (ATH) hind?
KITTEN saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade KITTEN madalaim (ATL) hind?
KITTEN nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on KITTEN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KITTEN kauplemismaht on -- USD.
Kas KITTEN sel aastal kõrgemale ka suundub?
KITTEN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KITTEN hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:54:01 (UTC+8)

Baby Zeek (KITTEN) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.