Baby Wen (BWEN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Baby Wen (BWEN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Baby Wen (BWEN) teave Discover BabyWen, the son of Wen In the world of WEB3, traditional influencers are still stuck in old WEB2 models that don't fit with the new community-driven vibe That's where BabyWen comes in! Saved by the BabyWen CTO team, he's heading to be the first-ever community-managed influencer, he's not just another one who's trying to take profit from his followers, he's leading the memecoin revolution, powered and governed by his own community. By embodying the decentralized spirit of web3, BabyWen wants to shake up the world of influence, giving power back to the people with a transparent, DAO-driven model. Join BabyWen and be part of the revolution! Ametlik veebisait: https://www.babywen.io

Baby Wen (BWEN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Baby Wen (BWEN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 158.86K $ 158.86K $ 158.86K Koguvaru: $ 99.98M $ 99.98M $ 99.98M Ringlev varu: $ 99.98M $ 99.98M $ 99.98M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 158.86K $ 158.86K $ 158.86K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.218904 $ 0.218904 $ 0.218904 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00156011 $ 0.00156011 $ 0.00156011 Praegune hind: $ 0.00158089 $ 0.00158089 $ 0.00158089 Lisateave Baby Wen (BWEN) hinna kohta

Baby Wen (BWEN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Baby Wen (BWEN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BWEN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BWEN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BWEN tokeni tokenoomikat, avastage BWEN tokeni reaalajas hinda!

BWEN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BWEN võiks suunduda? Meie BWEN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BWEN tokeni hinna ennustust kohe!

