Baby Wen hind (BWEN)
-0.83%
-6.25%
-8.78%
-8.78%
Baby Wen (BWEN) reaalajas hind on $0.00160315. Viimase 24 tunni jooksul BWEN kaubeldud madalaim $ 0.00160331 ja kõrgeim $ 0.00174053 näitab aktiivset turu volatiivsust. BWENkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.218904 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0016034.
Lüliajalise tootluse osas on BWEN muutunud -0.83% viimase tunni jooksul, -6.25% 24 tunni vältel -8.78% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Baby Wen praegune turukapitalisatsioon on $ 160.51K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BWEN ringlev varu on 99.98M, mille koguvaru on 99981902.765836. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 160.51K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Baby Wen ja USD hinnamuutus $ -0.000106929607815209.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Baby Wen ja USD hinnamuutus $ -0.0010074125.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Baby Wen ja USD hinnamuutus $ -0.0009868811.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Baby Wen ja USD hinnamuutus $ -0.004186747922527485.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.000106929607815209
|-6.25%
|30 päeva
|$ -0.0010074125
|-62.83%
|60 päeva
|$ -0.0009868811
|-61.55%
|90 päeva
|$ -0.004186747922527485
|-72.31%
Discover BabyWen, the son of Wen In the world of WEB3, traditional influencers are still stuck in old WEB2 models that don’t fit with the new community-driven vibe That’s where BabyWen comes in! Saved by the BabyWen CTO team, he's heading to be the first-ever community-managed influencer, he’s not just another one who's trying to take profit from his followers, he’s leading the memecoin revolution, powered and governed by his own community. By embodying the decentralized spirit of web3, BabyWen wants to shake up the world of influence, giving power back to the people with a transparent, DAO-driven model. Join BabyWen and be part of the revolution!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.