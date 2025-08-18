Mis on Baby Tiger ($BBT)

Baby Tiger is the first reflexive meme coin. Built on the Base L2, and with a unique IP and tokenomics (reflexive to the price of Eth), baby tiger is a fun token making its way in the Base ecosystem Reflexive tokenomics: • Presale eth is deposited on compound (lending platform) • When eth price increases, BBT borrows money against treasury Therefore the treasury has no need to sell tokens as it has a continuously growing treasury

Üksuse Baby Tiger ($BBT) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

$BBT kohalike valuutade suhtes

Baby Tiger ($BBT) tokenoomika

Baby Tiger ($BBT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $BBT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Baby Tiger ($BBT) kohta Kui palju on Baby Tiger ($BBT) tänapäeval väärt? Reaalajas $BBT hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune $BBT/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind $BBT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Baby Tiger turukapitalisatsioon? $BBT turukapitalisatsioon on $ 13.96K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on $BBT ringlev varu? $BBT ringlev varu on 2.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim $BBT (ATH) hind? $BBT saavutab ATH hinna summas 0.01729649 USD . Mis oli kõigi aegade $BBT madalaim (ATL) hind? $BBT nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on $BBT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine $BBT kauplemismaht on -- USD . Kas $BBT sel aastal kõrgemale ka suundub? $BBT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $BBT hinna ennustust

Baby Tiger ($BBT) Olulised valdkonna uudised