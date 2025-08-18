Mis on Baby Shiba Inu (BABYSHIB)

Launched on August 16, 2023, Baby Shiba Inu ($BABYSHIB) is a decentralized memecoin honoring the iconic Shiba Inu. $BABYSHIB was born following the recent rumors of the imminent mainnet launch of Shiba Inu's long-anticipated blockchain, Shibarium. A maximum supply of 420 million (420,000,000) $BABYSHIB tokens is available. $BABYSHIB is fully decentralized: it has 1% tax on both buy and sell transactions; this tax funds marketing operations, and the development of the Baby Shiba Inu project. The liquidity of $BABYSHIB is burnt forever, and the contract is renounced, ensuring maximum security for investors' funds. As a decentralized and community-driven memecoin, Baby Shiba Inu aims to use memes as a tool for change in the crypto world, with the goal of taking cryptocurrency back to its essence; decentralization.

Valge raamat Ametlik veebisait

Baby Shiba Inu (BABYSHIB) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Baby Shiba Inu (BABYSHIB) kohta Kui palju on Baby Shiba Inu (BABYSHIB) tänapäeval väärt? Reaalajas BABYSHIB hind USD on 0.0010982 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BABYSHIB/USD hind? $ 0.0010982 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BABYSHIB/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Baby Shiba Inu turukapitalisatsioon? BABYSHIB turukapitalisatsioon on $ 433.73K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BABYSHIB ringlev varu? BABYSHIB ringlev varu on 394.94M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BABYSHIB (ATH) hind? BABYSHIB saavutab ATH hinna summas 0.03275629 USD . Mis oli kõigi aegade BABYSHIB madalaim (ATL) hind? BABYSHIB nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BABYSHIB kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BABYSHIB kauplemismaht on -- USD . Kas BABYSHIB sel aastal kõrgemale ka suundub? BABYSHIB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BABYSHIB hinna ennustust

