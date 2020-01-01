Baby Sen by Sentio (BSEN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Baby Sen by Sentio (BSEN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Baby Sen by Sentio (BSEN) teave Im Baby Sen. My dad is Sentio. I have eyes on the chain. The first AI Agent on the ETH Chain , The introduction of AI agents within the $SEN ecosystem is like opening a toolbox full of potential! Just as an eagle scans the horizon for opportunities, each agent can be crafted to perform unique tasks on the Ethereum network. Whether it's monitoring transactions, automating trades, or something entirely new, the sky's the limit! What features or capabilities are you most excited about exploring with your $SEN agent? Ametlik veebisait: https://sentio.ai/ Ostke BSEN kohe!

Baby Sen by Sentio (BSEN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Baby Sen by Sentio (BSEN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 56.89K $ 56.89K $ 56.89K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 56.89K $ 56.89K $ 56.89K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00337105 $ 0.00337105 $ 0.00337105 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Baby Sen by Sentio (BSEN) hinna kohta

Baby Sen by Sentio (BSEN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Baby Sen by Sentio (BSEN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BSEN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BSEN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BSEN tokeni tokenoomikat, avastage BSEN tokeni reaalajas hinda!

BSEN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BSEN võiks suunduda? Meie BSEN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BSEN tokeni hinna ennustust kohe!

