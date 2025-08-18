Rohkem infot BABYPURPE

Baby Purple Pepe logo

Baby Purple Pepe hind (BABYPURPE)

Loendis mitteolevad

1 BABYPURPE/USD reaalajas hind:

--
----
-5.50%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Baby Purple Pepe (BABYPURPE) reaalajas hinnagraafik
Baby Purple Pepe (BABYPURPE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00151285
$ 0.00151285$ 0.00151285

$ 0
$ 0$ 0

--

-5.56%

-0.28%

-0.28%

Baby Purple Pepe (BABYPURPE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BABYPURPE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BABYPURPEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00151285 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BABYPURPE muutunud -- viimase tunni jooksul, -5.56% 24 tunni vältel -0.28% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Baby Purple Pepe (BABYPURPE) – turuteave

$ 39.32K
$ 39.32K$ 39.32K

--
----

$ 39.32K
$ 39.32K$ 39.32K

993.67M
993.67M 993.67M

993,674,344.008957
993,674,344.008957 993,674,344.008957

Baby Purple Pepe praegune turukapitalisatsioon on $ 39.32K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BABYPURPE ringlev varu on 993.67M, mille koguvaru on 993674344.008957. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 39.32K.

Baby Purple Pepe (BABYPURPE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Baby Purple Pepe ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Baby Purple Pepe ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Baby Purple Pepe ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Baby Purple Pepe ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.56%
30 päeva$ 0-26.10%
60 päeva$ 0-50.34%
90 päeva$ 0--

Mis on Baby Purple Pepe (BABYPURPE)

Baby Purpe is a Solana-based meme token inspired by a quirky, purple version of the internet's beloved Pepe character. Designed to add a splash of fun to the crypto world, Baby Purpe aims to "make Solana great again" by creating a unique blend of viral entertainment and community-driven investment. Created by the community for the community, Baby Purpe isn’t just a token—it’s a social movement, a lighthearted way for fans of both Solana and internet culture to engage, connect, and potentially grow their investment.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Baby Purple Pepe (BABYPURPE) allikas

Ametlik veebisait

Baby Purple Pepe hinna ennustus (USD)

Kui palju on Baby Purple Pepe (BABYPURPE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Baby Purple Pepe (BABYPURPE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Baby Purple Pepe nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Baby Purple Pepe hinna ennustust kohe!

BABYPURPE kohalike valuutade suhtes

Baby Purple Pepe (BABYPURPE) tokenoomika

Baby Purple Pepe (BABYPURPE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BABYPURPE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Baby Purple Pepe (BABYPURPE) kohta

Kui palju on Baby Purple Pepe (BABYPURPE) tänapäeval väärt?
Reaalajas BABYPURPE hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BABYPURPE/USD hind?
Praegune hind BABYPURPE/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Baby Purple Pepe turukapitalisatsioon?
BABYPURPE turukapitalisatsioon on $ 39.32K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BABYPURPE ringlev varu?
BABYPURPE ringlev varu on 993.67M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BABYPURPE (ATH) hind?
BABYPURPE saavutab ATH hinna summas 0.00151285 USD.
Mis oli kõigi aegade BABYPURPE madalaim (ATL) hind?
BABYPURPE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BABYPURPE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BABYPURPE kauplemismaht on -- USD.
Kas BABYPURPE sel aastal kõrgemale ka suundub?
BABYPURPE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BABYPURPE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:19:54 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.