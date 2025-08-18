Baby Purple Pepe hind (BABYPURPE)
Baby Purple Pepe (BABYPURPE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BABYPURPE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BABYPURPEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00151285 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on BABYPURPE muutunud -- viimase tunni jooksul, -5.56% 24 tunni vältel -0.28% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Baby Purple Pepe praegune turukapitalisatsioon on $ 39.32K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BABYPURPE ringlev varu on 993.67M, mille koguvaru on 993674344.008957. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 39.32K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Baby Purple Pepe ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Baby Purple Pepe ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Baby Purple Pepe ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Baby Purple Pepe ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-5.56%
|30 päeva
|$ 0
|-26.10%
|60 päeva
|$ 0
|-50.34%
|90 päeva
|$ 0
|--
Baby Purpe is a Solana-based meme token inspired by a quirky, purple version of the internet's beloved Pepe character. Designed to add a splash of fun to the crypto world, Baby Purpe aims to "make Solana great again" by creating a unique blend of viral entertainment and community-driven investment. Created by the community for the community, Baby Purpe isn’t just a token—it’s a social movement, a lighthearted way for fans of both Solana and internet culture to engage, connect, and potentially grow their investment.
