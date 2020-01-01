Baby Pnut (BABYPNUT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Baby Pnut (BABYPNUT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Baby Pnut (BABYPNUT) teave Meet BABY PNUT CTO, the adorable, community-driven token taking the Solana blockchain by storm. With a mission to bring accessibility, fun, and value to the crypto world, BABY PNUT has quickly become a favorite among both newcomers and seasoned investors alike. Built on Solana's efficient and scalable platform, BABY PNUT offers swift transactions, low fees, and an easy entry point into the world of digital assets. From innovative utility to its playful branding, BABY PNUT aims to redefine the future of community tokens by fostering a close-knit, engaged ecosystem. Join BABY PNUT's journey on Solana to be part of a token that values community, transparency, and a touch of humor in every transaction. 🚀 Ametlik veebisait: https://babypnut.io/ Ostke BABYPNUT kohe!

Baby Pnut (BABYPNUT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Baby Pnut (BABYPNUT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 43.45K $ 43.45K $ 43.45K Koguvaru: $ 979.13M $ 979.13M $ 979.13M Ringlev varu: $ 979.13M $ 979.13M $ 979.13M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 43.45K $ 43.45K $ 43.45K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00769387 $ 0.00769387 $ 0.00769387 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Baby Pnut (BABYPNUT) hinna kohta

Baby Pnut (BABYPNUT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Baby Pnut (BABYPNUT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BABYPNUT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BABYPNUT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BABYPNUT tokeni tokenoomikat, avastage BABYPNUT tokeni reaalajas hinda!

BABYPNUT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BABYPNUT võiks suunduda? Meie BABYPNUT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BABYPNUT tokeni hinna ennustust kohe!

