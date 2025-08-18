Rohkem infot BABYPNUT

Baby Pnut hind (BABYPNUT)

Loendis mitteolevad

1 BABYPNUT/USD reaalajas hind:

--
----
-5.30%1D
Baby Pnut (BABYPNUT) reaalajas hinnagraafik
Baby Pnut (BABYPNUT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00769387
$ 0.00769387$ 0.00769387

$ 0
$ 0$ 0

+0.90%

-5.33%

-18.70%

-18.70%

Baby Pnut (BABYPNUT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BABYPNUT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BABYPNUTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00769387 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BABYPNUT muutunud +0.90% viimase tunni jooksul, -5.33% 24 tunni vältel -18.70% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Baby Pnut (BABYPNUT) – turuteave

$ 40.19K
$ 40.19K$ 40.19K

--
----

$ 40.19K
$ 40.19K$ 40.19K

979.13M
979.13M 979.13M

979,133,894.74193
979,133,894.74193 979,133,894.74193

Baby Pnut praegune turukapitalisatsioon on $ 40.19K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BABYPNUT ringlev varu on 979.13M, mille koguvaru on 979133894.74193. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 40.19K.

Baby Pnut (BABYPNUT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Baby Pnut ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Baby Pnut ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Baby Pnut ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Baby Pnut ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.33%
30 päeva$ 0-14.13%
60 päeva$ 0+0.84%
90 päeva$ 0--

Mis on Baby Pnut (BABYPNUT)

Meet BABY PNUT CTO, the adorable, community-driven token taking the Solana blockchain by storm. With a mission to bring accessibility, fun, and value to the crypto world, BABY PNUT has quickly become a favorite among both newcomers and seasoned investors alike. Built on Solana's efficient and scalable platform, BABY PNUT offers swift transactions, low fees, and an easy entry point into the world of digital assets. From innovative utility to its playful branding, BABY PNUT aims to redefine the future of community tokens by fostering a close-knit, engaged ecosystem. Join BABY PNUT's journey on Solana to be part of a token that values community, transparency, and a touch of humor in every transaction. 🚀

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Baby Pnut (BABYPNUT) allikas

Ametlik veebisait

Baby Pnut hinna ennustus (USD)

Kui palju on Baby Pnut (BABYPNUT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Baby Pnut (BABYPNUT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Baby Pnut nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Baby Pnut hinna ennustust kohe!

BABYPNUT kohalike valuutade suhtes

Baby Pnut (BABYPNUT) tokenoomika

Baby Pnut (BABYPNUT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BABYPNUT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Baby Pnut (BABYPNUT) kohta

Kui palju on Baby Pnut (BABYPNUT) tänapäeval väärt?
Reaalajas BABYPNUT hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BABYPNUT/USD hind?
Praegune hind BABYPNUT/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Baby Pnut turukapitalisatsioon?
BABYPNUT turukapitalisatsioon on $ 40.19K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BABYPNUT ringlev varu?
BABYPNUT ringlev varu on 979.13M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BABYPNUT (ATH) hind?
BABYPNUT saavutab ATH hinna summas 0.00769387 USD.
Mis oli kõigi aegade BABYPNUT madalaim (ATL) hind?
BABYPNUT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BABYPNUT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BABYPNUT kauplemismaht on -- USD.
Kas BABYPNUT sel aastal kõrgemale ka suundub?
BABYPNUT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BABYPNUT hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.