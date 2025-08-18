Rohkem infot BABYPEPE

BABYPEPE Hinnainfo

BABYPEPE Ametlik veebisait

BABYPEPE Tokenoomika

BABYPEPE Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Baby Pepe logo

Baby Pepe hind (BABYPEPE)

Loendis mitteolevad

1 BABYPEPE/USD reaalajas hind:

--
----
-5.60%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Baby Pepe (BABYPEPE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:14:46 (UTC+8)

Baby Pepe (BABYPEPE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.67%

-5.65%

-12.87%

-12.87%

Baby Pepe (BABYPEPE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BABYPEPE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BABYPEPEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BABYPEPE muutunud +0.67% viimase tunni jooksul, -5.65% 24 tunni vältel -12.87% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Baby Pepe (BABYPEPE) – turuteave

$ 1.45M
$ 1.45M$ 1.45M

--
----

$ 1.45M
$ 1.45M$ 1.45M

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Baby Pepe praegune turukapitalisatsioon on $ 1.45M -- 24 tunnise kauplemismahuga. BABYPEPE ringlev varu on 420.69B, mille koguvaru on 420690000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.45M.

Baby Pepe (BABYPEPE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Baby Pepe ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Baby Pepe ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Baby Pepe ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Baby Pepe ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.65%
30 päeva$ 0+1.35%
60 päeva$ 0+13.42%
90 päeva$ 0--

Mis on Baby Pepe (BABYPEPE)

Baby Pepe 0x69babe is a unique meme coin which shares a unique relationship with its father Pepe! Sharing the 0x69 contract address and living on the Ethereum blockchain, Baby Pepe is destined to follow in his fathers footsteps! Baby Pepe 0x69babe is a community takeover project after he was abandoned by his original maker! There is a committed team in place all striving to grow and nurture a strong community within the Pepe-Verse!!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Baby Pepe (BABYPEPE) allikas

Ametlik veebisait

Baby Pepe hinna ennustus (USD)

Kui palju on Baby Pepe (BABYPEPE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Baby Pepe (BABYPEPE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Baby Pepe nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Baby Pepe hinna ennustust kohe!

BABYPEPE kohalike valuutade suhtes

Baby Pepe (BABYPEPE) tokenoomika

Baby Pepe (BABYPEPE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BABYPEPE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Baby Pepe (BABYPEPE) kohta

Kui palju on Baby Pepe (BABYPEPE) tänapäeval väärt?
Reaalajas BABYPEPE hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BABYPEPE/USD hind?
Praegune hind BABYPEPE/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Baby Pepe turukapitalisatsioon?
BABYPEPE turukapitalisatsioon on $ 1.45M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BABYPEPE ringlev varu?
BABYPEPE ringlev varu on 420.69B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BABYPEPE (ATH) hind?
BABYPEPE saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade BABYPEPE madalaim (ATL) hind?
BABYPEPE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BABYPEPE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BABYPEPE kauplemismaht on -- USD.
Kas BABYPEPE sel aastal kõrgemale ka suundub?
BABYPEPE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BABYPEPE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:14:46 (UTC+8)

Baby Pepe (BABYPEPE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.