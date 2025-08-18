Rohkem infot BABYP

Baby Peanut hind (BABYP)

Loendis mitteolevad

1 BABYP/USD reaalajas hind:

--
----
-1.10%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
Baby Peanut (BABYP) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:53:36 (UTC+8)

Baby Peanut (BABYP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

$ 0.00187932
$ 0.00187932$ 0.00187932

-0.48%

-1.10%

+1.68%

+1.68%

Baby Peanut (BABYP) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BABYP kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BABYPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00187932 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BABYP muutunud -0.48% viimase tunni jooksul, -1.10% 24 tunni vältel +1.68% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Baby Peanut (BABYP) – turuteave

$ 9.18K
$ 9.18K$ 9.18K

--
----

$ 9.18K
$ 9.18K$ 9.18K

998.49M
998.49M 998.49M

998,488,057.418923
998,488,057.418923 998,488,057.418923

Baby Peanut praegune turukapitalisatsioon on $ 9.18K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BABYP ringlev varu on 998.49M, mille koguvaru on 998488057.418923. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 9.18K.

Baby Peanut (BABYP) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Baby Peanut ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Baby Peanut ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Baby Peanut ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Baby Peanut ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.10%
30 päeva$ 0+0.44%
60 päeva$ 0+27.14%
90 päeva$ 0--

Mis on Baby Peanut (BABYP)

Baby Peanut is an adorable baby squirrel with chubby cheeks and bright, curious eyes. Baby Peanut loves to play among the leaves, proudly showing off his tiny, fluffy tail. With his little steps and innocent antics, he brings joy wherever he goes, spreading smiles with each of his cheerful jumps! This token is perfect for anyone needing a dose of happiness from a tiny, lively creature full of energy and charm.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Baby Peanut (BABYP) allikas

Ametlik veebisait

Baby Peanut hinna ennustus (USD)

Kui palju on Baby Peanut (BABYP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Baby Peanut (BABYP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Baby Peanut nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Baby Peanut hinna ennustust kohe!

BABYP kohalike valuutade suhtes

Baby Peanut (BABYP) tokenoomika

Baby Peanut (BABYP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BABYP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Baby Peanut (BABYP) kohta

Kui palju on Baby Peanut (BABYP) tänapäeval väärt?
Reaalajas BABYP hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BABYP/USD hind?
Praegune hind BABYP/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Baby Peanut turukapitalisatsioon?
BABYP turukapitalisatsioon on $ 9.18K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BABYP ringlev varu?
BABYP ringlev varu on 998.49M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BABYP (ATH) hind?
BABYP saavutab ATH hinna summas 0.00187932 USD.
Mis oli kõigi aegade BABYP madalaim (ATL) hind?
BABYP nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BABYP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BABYP kauplemismaht on -- USD.
Kas BABYP sel aastal kõrgemale ka suundub?
BABYP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BABYP hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 21:53:36 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.