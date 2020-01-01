Baby Neiro (BABYNEIRO) tokenoomika
In the vast, ever-changing kingdom of memes, one legend must pass to make way for another. After the passing of Doge, the most beloved meme in internet history, a new king was destined to rise. Baby Neiro, adopted by Atsuko Sato, carries the spirit of Doge within him and is poised to dominate the meme chain, bringing together old and new memes in unity. The Rivals and Allies The meme world is full of contenders, each with their own following and story. SHIB, Pepe the Frog, Brett, Baby Doge, and many others stand as rivals and allies, each representing a chapter of meme history. But now, they gather for a new purpose — to witness the rise of the next king.
Baby Neiro (BABYNEIRO) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage Baby Neiro (BABYNEIRO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
Baby Neiro (BABYNEIRO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
Baby Neiro (BABYNEIRO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate BABYNEIRO tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
BABYNEIRO tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate BABYNEIRO tokeni tokenoomikat, avastage BABYNEIRO tokeni reaalajas hinda!
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.