Rohkem infot BABYNEIRO

BABYNEIRO Hinnainfo

BABYNEIRO Ametlik veebisait

BABYNEIRO Tokenoomika

BABYNEIRO Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Baby Neiro logo

Baby Neiro hind (BABYNEIRO)

Loendis mitteolevad

1 BABYNEIRO/USD reaalajas hind:

--
----
-2.50%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Baby Neiro (BABYNEIRO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 00:07:48 (UTC+8)

Baby Neiro (BABYNEIRO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.86%

-2.81%

+1.67%

+1.67%

Baby Neiro (BABYNEIRO) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BABYNEIRO kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BABYNEIROkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BABYNEIRO muutunud +0.86% viimase tunni jooksul, -2.81% 24 tunni vältel +1.67% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Baby Neiro (BABYNEIRO) – turuteave

$ 853.02K
$ 853.02K$ 853.02K

--
----

$ 853.02K
$ 853.02K$ 853.02K

420,000.00T
420,000.00T 420,000.00T

4.2e+17
4.2e+17 4.2e+17

Baby Neiro praegune turukapitalisatsioon on $ 853.02K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BABYNEIRO ringlev varu on 420,000.00T, mille koguvaru on 4.2e+17. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 853.02K.

Baby Neiro (BABYNEIRO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Baby Neiro ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Baby Neiro ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Baby Neiro ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Baby Neiro ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.81%
30 päeva$ 0-3.80%
60 päeva$ 0-6.97%
90 päeva$ 0--

Mis on Baby Neiro (BABYNEIRO)

In the vast, ever-changing kingdom of memes, one legend must pass to make way for another. After the passing of Doge, the most beloved meme in internet history, a new king was destined to rise. Baby Neiro, adopted by Atsuko Sato, carries the spirit of Doge within him and is poised to dominate the meme chain, bringing together old and new memes in unity. The Rivals and Allies The meme world is full of contenders, each with their own following and story. SHIB, Pepe the Frog, Brett, Baby Doge, and many others stand as rivals and allies, each representing a chapter of meme history. But now, they gather for a new purpose — to witness the rise of the next king.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Baby Neiro (BABYNEIRO) allikas

Ametlik veebisait

Baby Neiro hinna ennustus (USD)

Kui palju on Baby Neiro (BABYNEIRO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Baby Neiro (BABYNEIRO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Baby Neiro nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Baby Neiro hinna ennustust kohe!

BABYNEIRO kohalike valuutade suhtes

Baby Neiro (BABYNEIRO) tokenoomika

Baby Neiro (BABYNEIRO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BABYNEIRO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Baby Neiro (BABYNEIRO) kohta

Kui palju on Baby Neiro (BABYNEIRO) tänapäeval väärt?
Reaalajas BABYNEIRO hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BABYNEIRO/USD hind?
Praegune hind BABYNEIRO/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Baby Neiro turukapitalisatsioon?
BABYNEIRO turukapitalisatsioon on $ 853.02K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BABYNEIRO ringlev varu?
BABYNEIRO ringlev varu on 420,000.00T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BABYNEIRO (ATH) hind?
BABYNEIRO saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade BABYNEIRO madalaim (ATL) hind?
BABYNEIRO nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BABYNEIRO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BABYNEIRO kauplemismaht on -- USD.
Kas BABYNEIRO sel aastal kõrgemale ka suundub?
BABYNEIRO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BABYNEIRO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 00:07:48 (UTC+8)

Baby Neiro (BABYNEIRO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.