$BONKEY is a community-driven memecoin that draws inspiration from popular tokens like Doge and Pepe. Originally launched by its creator and later abandoned, $BONKEY was rescued by a dedicated team of community members who believed in its potential. Now fully in the hands of its vibrant community, $BONKEY is backed by passionate traders who are enjoying the ride and pushing the project forward. With its playful and energetic vibe, $BONKEY is more than just a token—it's a movement of people having fun while they trade, all united by their love for Baby Monkey! 🐒😍✨

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Baby Monkey (BONKEY) tokenoomika

Milline on praegune BONKEY/USD hind? $ 0 . Milline on Baby Monkey turukapitalisatsioon? BONKEY turukapitalisatsioon on $ 9.34K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BONKEY ringlev varu? BONKEY ringlev varu on 999.54M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BONKEY (ATH) hind? BONKEY saavutab ATH hinna summas 0.00157453 USD . Mis oli kõigi aegade BONKEY madalaim (ATL) hind? BONKEY nägi ATL hinda summas 0 USD .

