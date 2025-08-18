Rohkem infot BONKEY

BONKEY Hinnainfo

BONKEY Ametlik veebisait

BONKEY Tokenoomika

BONKEY Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Baby Monkey logo

Baby Monkey hind (BONKEY)

Loendis mitteolevad

1 BONKEY/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Baby Monkey (BONKEY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:53:29 (UTC+8)

Baby Monkey (BONKEY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00157453
$ 0.00157453$ 0.00157453

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+6.83%

+6.83%

Baby Monkey (BONKEY) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BONKEY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BONKEYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00157453 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BONKEY muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +6.83% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Baby Monkey (BONKEY) – turuteave

$ 9.34K
$ 9.34K$ 9.34K

--
----

$ 9.34K
$ 9.34K$ 9.34K

999.54M
999.54M 999.54M

999,538,243.589566
999,538,243.589566 999,538,243.589566

Baby Monkey praegune turukapitalisatsioon on $ 9.34K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BONKEY ringlev varu on 999.54M, mille koguvaru on 999538243.589566. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 9.34K.

Baby Monkey (BONKEY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Baby Monkey ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Baby Monkey ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Baby Monkey ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Baby Monkey ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-3.61%
60 päeva$ 0+9.63%
90 päeva$ 0--

Mis on Baby Monkey (BONKEY)

$BONKEY is a community-driven memecoin that draws inspiration from popular tokens like Doge and Pepe. Originally launched by its creator and later abandoned, $BONKEY was rescued by a dedicated team of community members who believed in its potential. Now fully in the hands of its vibrant community, $BONKEY is backed by passionate traders who are enjoying the ride and pushing the project forward. With its playful and energetic vibe, $BONKEY is more than just a token—it's a movement of people having fun while they trade, all united by their love for Baby Monkey! 🐒😍✨

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Baby Monkey (BONKEY) allikas

Ametlik veebisait

Baby Monkey hinna ennustus (USD)

Kui palju on Baby Monkey (BONKEY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Baby Monkey (BONKEY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Baby Monkey nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Baby Monkey hinna ennustust kohe!

BONKEY kohalike valuutade suhtes

Baby Monkey (BONKEY) tokenoomika

Baby Monkey (BONKEY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BONKEY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Baby Monkey (BONKEY) kohta

Kui palju on Baby Monkey (BONKEY) tänapäeval väärt?
Reaalajas BONKEY hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BONKEY/USD hind?
Praegune hind BONKEY/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Baby Monkey turukapitalisatsioon?
BONKEY turukapitalisatsioon on $ 9.34K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BONKEY ringlev varu?
BONKEY ringlev varu on 999.54M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BONKEY (ATH) hind?
BONKEY saavutab ATH hinna summas 0.00157453 USD.
Mis oli kõigi aegade BONKEY madalaim (ATL) hind?
BONKEY nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BONKEY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BONKEY kauplemismaht on -- USD.
Kas BONKEY sel aastal kõrgemale ka suundub?
BONKEY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BONKEY hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:53:29 (UTC+8)

Baby Monkey (BONKEY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.