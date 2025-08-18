Mis on Baby Miggles (BABYMIGGLES)

Baby Miggles 2% ($BABYMIGGLES) is a groundbreaking token built on the Ethereum Layer-2 Base Chain, designed to reward holders with passive income in the form of $MIGGLES tokens. Unlike other passive-income tokens, $BABYMIGGLES offers a unique and efficient reward mechanism, directly sending $MIGGLES to your wallet simply by holding. This innovative approach eliminates the need for complex staking or farming procedures, making it accessible to a broader range of users. The project's core functionality is powered by a 2% buy/sell tax, strategically distributed to reward holders and maintain robust liquidity. This automatic reward system ensures consistent passive income for long-term holders. To ensure smooth transactions on exchanges, it's recommended to set a slippage tolerance of 3% or higher when buying or selling $BABYMIGGLES.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Baby Miggles (BABYMIGGLES) kohta Kui palju on Baby Miggles (BABYMIGGLES) tänapäeval väärt? Reaalajas BABYMIGGLES hind USD on 0.00004699 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BABYMIGGLES/USD hind? $ 0.00004699 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BABYMIGGLES/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Baby Miggles turukapitalisatsioon? BABYMIGGLES turukapitalisatsioon on $ 46.99K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BABYMIGGLES ringlev varu? BABYMIGGLES ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BABYMIGGLES (ATH) hind? BABYMIGGLES saavutab ATH hinna summas 0.00042685 USD . Mis oli kõigi aegade BABYMIGGLES madalaim (ATL) hind? BABYMIGGLES nägi ATL hinda summas 0.00002208 USD . Milline on BABYMIGGLES kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BABYMIGGLES kauplemismaht on -- USD . Kas BABYMIGGLES sel aastal kõrgemale ka suundub? BABYMIGGLES võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BABYMIGGLES hinna ennustust

