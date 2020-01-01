BABY HIPPO (BABYHIPPO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BABY HIPPO (BABYHIPPO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BABY HIPPO (BABYHIPPO) teave Introducing Baby Hippo BabyHippo is a Meme project supported and loved by the community. Baby Hippo has arrived to represent the hippopotamus in the memecoin movement on BSC. No Cats, No Dogs, Only Baby Hippo! The market is saturated with Cats and Dogs; it's time for Hippo to take the stage. Baby Hippo is poised to lead a powerful wave on the Binance Smart Chain. Baby Hippo's Journey on Binance Smart Chain. Ametlik veebisait: https://bhippo.com/ Valge raamat: https://babyhippo.gitbook.io/whitepaper/whitepape Ostke BABYHIPPO kohe!

BABY HIPPO (BABYHIPPO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BABY HIPPO (BABYHIPPO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 52.94K $ 52.94K $ 52.94K Koguvaru: $ 420,000.00T $ 420,000.00T $ 420,000.00T Ringlev varu: $ 420,000.00T $ 420,000.00T $ 420,000.00T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 52.94K $ 52.94K $ 52.94K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave BABY HIPPO (BABYHIPPO) hinna kohta

BABY HIPPO (BABYHIPPO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BABY HIPPO (BABYHIPPO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BABYHIPPO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BABYHIPPO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BABYHIPPO tokeni tokenoomikat, avastage BABYHIPPO tokeni reaalajas hinda!

