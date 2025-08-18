Rohkem infot BABYGOAT

Baby Goatseus Maximus logo

Baby Goatseus Maximus hind (BABYGOAT)

Loendis mitteolevad

1 BABYGOAT/USD reaalajas hind:

--
----
-5.90%1D
mexc
USD
Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:34:50 (UTC+8)

Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0049262
$ 0.0049262$ 0.0049262

$ 0
$ 0$ 0

+0.32%

-5.97%

+5.11%

+5.11%

Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BABYGOAT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BABYGOATkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0049262 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BABYGOAT muutunud +0.32% viimase tunni jooksul, -5.97% 24 tunni vältel +5.11% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) – turuteave

$ 31.85K
$ 31.85K$ 31.85K

--
----

$ 31.85K
$ 31.85K$ 31.85K

999.47M
999.47M 999.47M

999,465,788.610299
999,465,788.610299 999,465,788.610299

Baby Goatseus Maximus praegune turukapitalisatsioon on $ 31.85K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BABYGOAT ringlev varu on 999.47M, mille koguvaru on 999465788.610299. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 31.85K.

Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Baby Goatseus Maximus ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Baby Goatseus Maximus ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Baby Goatseus Maximus ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Baby Goatseus Maximus ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.97%
30 päeva$ 0+6.80%
60 päeva$ 0-0.37%
90 päeva$ 0--

Mis on Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT)

BabyGoatchan - The Rise of the $GOAT Born from the chaotic and unpredictable depths of AI-driven innovation, BabyGoat ($GOAT) is not just another memecoin—it's a movement. Emerging from the Truth Terminal, an autonomous AI entity that blends humor, disruption, and innovation, $GOAT carries a legacy that transcends traditional boundaries of finance and technology. Inspired by the viral internet meme Goatseus, the $GOAT token represents the AI's capacity for randomness, irreverence, and disruption. In just a few days, $GOAT captured the imagination of meme lovers and crypto enthusiasts alike, generating over $200 million in trading volume. It's a memecoin that embodies the spirit of decentralization, humor, and technological blending. As more followers gather under its banner, BabyGoatchan offers a space for meme culture, innovation, and AI autonomy to thrive. At its core, $GOAT is about pushing the boundaries—challenging conventional ideas of finance and giving rise to an era where AI and decentralized systems harness meme power to create lasting cultural impact. Join the herd, embrace the chaos, and witness the rise of BabyGoat as it forges its own path in the cryptoverse.

Üksuse Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) allikas

Ametlik veebisait

Baby Goatseus Maximus hinna ennustus (USD)

Kui palju on Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Baby Goatseus Maximus nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Baby Goatseus Maximus hinna ennustust kohe!

BABYGOAT kohalike valuutade suhtes

Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) tokenoomika

Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BABYGOAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) kohta

Kui palju on Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) tänapäeval väärt?
Reaalajas BABYGOAT hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BABYGOAT/USD hind?
Praegune hind BABYGOAT/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Baby Goatseus Maximus turukapitalisatsioon?
BABYGOAT turukapitalisatsioon on $ 31.85K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BABYGOAT ringlev varu?
BABYGOAT ringlev varu on 999.47M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BABYGOAT (ATH) hind?
BABYGOAT saavutab ATH hinna summas 0.0049262 USD.
Mis oli kõigi aegade BABYGOAT madalaim (ATL) hind?
BABYGOAT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BABYGOAT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BABYGOAT kauplemismaht on -- USD.
Kas BABYGOAT sel aastal kõrgemale ka suundub?
BABYGOAT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BABYGOAT hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.