Baby Goat logo

Baby Goat hind (BABYGOAT)

Loendis mitteolevad

1 BABYGOAT/USD reaalajas hind:

--
----
+1.00%1D
mexc
USD
Baby Goat (BABYGOAT) reaalajas hinnagraafik
Baby Goat (BABYGOAT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.60%

+1.05%

+3.51%

+3.51%

Baby Goat (BABYGOAT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BABYGOAT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BABYGOATkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BABYGOAT muutunud +0.60% viimase tunni jooksul, +1.05% 24 tunni vältel +3.51% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Baby Goat (BABYGOAT) – turuteave

$ 24.23K
$ 24.23K$ 24.23K

--
----

$ 24.23K
$ 24.23K$ 24.23K

690.69B
690.69B 690.69B

690,689,999,999.9999
690,689,999,999.9999 690,689,999,999.9999

Baby Goat praegune turukapitalisatsioon on $ 24.23K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BABYGOAT ringlev varu on 690.69B, mille koguvaru on 690689999999.9999. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 24.23K.

Baby Goat (BABYGOAT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Baby Goat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Baby Goat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Baby Goat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Baby Goat ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+1.05%
30 päeva$ 0+11.47%
60 päeva$ 0+25.21%
90 päeva$ 0--

Mis on Baby Goat (BABYGOAT)

The next-generation meme token with a mission to create real value within the meme coin space. Inspired by the drive for greatness, Baby GOAT is more than just a meme; it’s a powerful community-driven token designed to reward its holders and create lasting impact. In a world full of fleeting hype, Baby GOAT stands out by combining the fun, viral appeal of meme culture with meaningful utility and innovative features. As a rising token in the crypto ecosystem, Baby GOAT is committed to building a decentralized, engaging, and sustainable future where every holder is part of a journey toward financial empowerment and community success. Join us as we bring Baby GOAT to the moon—and beyond!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Baby Goat hinna ennustus (USD)

Kui palju on Baby Goat (BABYGOAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Baby Goat (BABYGOAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Baby Goat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Baby Goat hinna ennustust kohe!

BABYGOAT kohalike valuutade suhtes

Baby Goat (BABYGOAT) tokenoomika

Baby Goat (BABYGOAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BABYGOAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Baby Goat (BABYGOAT) kohta

Kui palju on Baby Goat (BABYGOAT) tänapäeval väärt?
Reaalajas BABYGOAT hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BABYGOAT/USD hind?
Praegune hind BABYGOAT/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Baby Goat turukapitalisatsioon?
BABYGOAT turukapitalisatsioon on $ 24.23K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BABYGOAT ringlev varu?
BABYGOAT ringlev varu on 690.69B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BABYGOAT (ATH) hind?
BABYGOAT saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade BABYGOAT madalaim (ATL) hind?
BABYGOAT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BABYGOAT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BABYGOAT kauplemismaht on -- USD.
Kas BABYGOAT sel aastal kõrgemale ka suundub?
BABYGOAT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BABYGOAT hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.