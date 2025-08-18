Rohkem infot BABYFWOG

Baby Fwog logo

Baby Fwog hind (BABYFWOG)

Loendis mitteolevad

1 BABYFWOG/USD reaalajas hind:

$0.00020175
-10.60%1D
mexc
USD
Baby Fwog (BABYFWOG) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:37:05 (UTC+8)

Baby Fwog (BABYFWOG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
24 h madal
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0
$ 0.00967176
$ 0
+0.27%

-10.65%

-8.85%

-8.85%

Baby Fwog (BABYFWOG) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BABYFWOG kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BABYFWOGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00967176 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BABYFWOG muutunud +0.27% viimase tunni jooksul, -10.65% 24 tunni vältel -8.85% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Baby Fwog (BABYFWOG) – turuteave

$ 199.42K
--
$ 199.42K
1.00B
1,000,000,000.0
Baby Fwog praegune turukapitalisatsioon on $ 199.42K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BABYFWOG ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 199.42K.

Baby Fwog (BABYFWOG) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Baby Fwog ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Baby Fwog ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Baby Fwog ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Baby Fwog ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-10.65%
30 päeva$ 0-35.67%
60 päeva$ 0-39.75%
90 päeva$ 0--

Mis on Baby Fwog (BABYFWOG)

**BabyFwog** is a decentralized digital ecosystem built on blockchain technology, utilizing Non-Fungible Tokens (NFTs) and cryptocurrency. It allows users to buy, sell, and trade exclusive, limited-edition digital assets. The project fosters a community-driven environment where token holders can participate in governance and decision-making processes. BabyFwog incorporates a unique reward system that incentivizes active engagement and long-term participation through staking and other mechanisms. The platform also offers creators the ability to mint and monetize their NFTs, contributing to the growth of the digital art space. The focus is on creating a secure, transparent, and enjoyable experience for users within the broader Web3 ecosystem.

Üksuse Baby Fwog (BABYFWOG) allikas

Ametlik veebisait

Baby Fwog hinna ennustus (USD)

Kui palju on Baby Fwog (BABYFWOG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Baby Fwog (BABYFWOG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Baby Fwog nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Baby Fwog hinna ennustust kohe!

BABYFWOG kohalike valuutade suhtes

Baby Fwog (BABYFWOG) tokenoomika

Baby Fwog (BABYFWOG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BABYFWOG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Baby Fwog (BABYFWOG) kohta

Kui palju on Baby Fwog (BABYFWOG) tänapäeval väärt?
Reaalajas BABYFWOG hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BABYFWOG/USD hind?
Praegune hind BABYFWOG/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Baby Fwog turukapitalisatsioon?
BABYFWOG turukapitalisatsioon on $ 199.42K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BABYFWOG ringlev varu?
BABYFWOG ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BABYFWOG (ATH) hind?
BABYFWOG saavutab ATH hinna summas 0.00967176 USD.
Mis oli kõigi aegade BABYFWOG madalaim (ATL) hind?
BABYFWOG nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BABYFWOG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BABYFWOG kauplemismaht on -- USD.
Kas BABYFWOG sel aastal kõrgemale ka suundub?
BABYFWOG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BABYFWOG hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:37:05 (UTC+8)

Lahtiütlus

