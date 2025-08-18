Rohkem infot BBAXOL

Baby Axol hind (BBAXOL)

Loendis mitteolevad

mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
Baby Axol (BBAXOL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:53:00 (UTC+8)

Baby Axol (BBAXOL) hinna teave (USD)

Baby Axol (BBAXOL) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BBAXOL kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BBAXOLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BBAXOL muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Baby Axol (BBAXOL) – turuteave

$ 7.61K
$ 7.61K$ 7.61K

$ 7.61K
$ 7.61K$ 7.61K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Baby Axol praegune turukapitalisatsioon on $ 7.61K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BBAXOL ringlev varu on 10.00B, mille koguvaru on 10000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.61K.

Baby Axol (BBAXOL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Baby Axol ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Baby Axol ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Baby Axol ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Baby Axol ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+7.64%
60 päeva$ 0+52.31%
90 päeva$ 0--

Mis on Baby Axol (BBAXOL)

Baby Axol is a meme coin on Sui chain, built on trust, transparency, and determination. Baby Axol is the baby version of the token Axol on Sui that is already listed with CG. We are working with some on the Axol team as well. Baby Axol will have a gaming ecosystem and NFTS as well. We have a lot of future plans for Baby Axol. Baby Axol, the adorable successor to the Axol meme token on the Sui blockchain, unites crypto enthusiasts with its play-to-earn games, vibrant NFTs, and inclusive ethos. More than a spin-off, it’s a bold step forward, proving great things come in small packages.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Baby Axol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Baby Axol (BBAXOL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Baby Axol (BBAXOL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Baby Axol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Baby Axol hinna ennustust kohe!

Baby Axol (BBAXOL) tokenoomika

Baby Axol (BBAXOL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BBAXOL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Baby Axol (BBAXOL) kohta

Kui palju on Baby Axol (BBAXOL) tänapäeval väärt?
Reaalajas BBAXOL hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BBAXOL/USD hind?
Praegune hind BBAXOL/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Baby Axol turukapitalisatsioon?
BBAXOL turukapitalisatsioon on $ 7.61K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BBAXOL ringlev varu?
BBAXOL ringlev varu on 10.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BBAXOL (ATH) hind?
BBAXOL saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade BBAXOL madalaim (ATL) hind?
BBAXOL nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BBAXOL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BBAXOL kauplemismaht on -- USD.
Kas BBAXOL sel aastal kõrgemale ka suundub?
BBAXOL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BBAXOL hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:53:00 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.