b14g dualCORE (DUALCORE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi b14g dualCORE (DUALCORE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

b14g dualCORE (DUALCORE) teave b14g is a modular dual-staking for Bitcoin. It enables protocols to secure their networks by pairing their native tokens with BTC, solving the common issue of token inflation and sell-pressure from existing BTC (re)staking models. Protocols can easily plug into and customize their dual-staking setup. For stakers, BTC remains fully non-custodial and safely time-locked in their own wallets without risk of slashing. With over 1,300 BTC already staked and partnerships with established projects like CoreDAO, b14g is building infrastructure for scalable, widespread Bitcoin staking adoption. Ametlik veebisait: https://app.b14g.xyz/ Ostke DUALCORE kohe!

b14g dualCORE (DUALCORE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage b14g dualCORE (DUALCORE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 6.71M $ 6.71M $ 6.71M Koguvaru: $ 12.29M $ 12.29M $ 12.29M Ringlev varu: $ 12.29M $ 12.29M $ 12.29M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.71M $ 6.71M $ 6.71M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.973789 $ 0.973789 $ 0.973789 Kõigi aegade madalaim: $ 0.514243 $ 0.514243 $ 0.514243 Praegune hind: $ 0.545976 $ 0.545976 $ 0.545976 Lisateave b14g dualCORE (DUALCORE) hinna kohta

b14g dualCORE (DUALCORE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud b14g dualCORE (DUALCORE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DUALCORE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DUALCORE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DUALCORE tokeni tokenoomikat, avastage DUALCORE tokeni reaalajas hinda!

DUALCORE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DUALCORE võiks suunduda? Meie DUALCORE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DUALCORE tokeni hinna ennustust kohe!

