b14g is a modular dual-staking for Bitcoin. It enables protocols to secure their networks by pairing their native tokens with BTC, solving the common issue of token inflation and sell-pressure from existing BTC (re)staking models. Protocols can easily plug into and customize their dual-staking setup. For stakers, BTC remains fully non-custodial and safely time-locked in their own wallets without risk of slashing. With over 1,300 BTC already staked and partnerships with established projects like CoreDAO, b14g is building infrastructure for scalable, widespread Bitcoin staking adoption.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse b14g dualCORE (DUALCORE) kohta Kui palju on b14g dualCORE (DUALCORE) tänapäeval väärt? Reaalajas DUALCORE hind USD on 0.553331 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DUALCORE/USD hind? $ 0.553331 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DUALCORE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on b14g dualCORE turukapitalisatsioon? DUALCORE turukapitalisatsioon on $ 6.80M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DUALCORE ringlev varu? DUALCORE ringlev varu on 12.29M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DUALCORE (ATH) hind? DUALCORE saavutab ATH hinna summas 0.973789 USD . Mis oli kõigi aegade DUALCORE madalaim (ATL) hind? DUALCORE nägi ATL hinda summas 0.514243 USD . Milline on DUALCORE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DUALCORE kauplemismaht on -- USD . Kas DUALCORE sel aastal kõrgemale ka suundub? DUALCORE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DUALCORE hinna ennustust

