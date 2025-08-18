Rohkem infot DUALCORE

DUALCORE Hinnainfo

DUALCORE Ametlik veebisait

DUALCORE Tokenoomika

DUALCORE Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

b14g dualCORE logo

b14g dualCORE hind (DUALCORE)

Loendis mitteolevad

1 DUALCORE/USD reaalajas hind:

$0.552882
$0.552882$0.552882
-1.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
b14g dualCORE (DUALCORE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:05:23 (UTC+8)

b14g dualCORE (DUALCORE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.548941
$ 0.548941$ 0.548941
24 h madal
$ 0.574677
$ 0.574677$ 0.574677
24 h kõrge

$ 0.548941
$ 0.548941$ 0.548941

$ 0.574677
$ 0.574677$ 0.574677

$ 0.973789
$ 0.973789$ 0.973789

$ 0.514243
$ 0.514243$ 0.514243

-0.28%

-1.83%

-8.91%

-8.91%

b14g dualCORE (DUALCORE) reaalajas hind on $0.553331. Viimase 24 tunni jooksul DUALCORE kaubeldud madalaim $ 0.548941 ja kõrgeim $ 0.574677 näitab aktiivset turu volatiivsust. DUALCOREkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.973789 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.514243.

Lüliajalise tootluse osas on DUALCORE muutunud -0.28% viimase tunni jooksul, -1.83% 24 tunni vältel -8.91% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

b14g dualCORE (DUALCORE) – turuteave

$ 6.80M
$ 6.80M$ 6.80M

--
----

$ 6.80M
$ 6.80M$ 6.80M

12.29M
12.29M 12.29M

12,291,046.0
12,291,046.0 12,291,046.0

b14g dualCORE praegune turukapitalisatsioon on $ 6.80M -- 24 tunnise kauplemismahuga. DUALCORE ringlev varu on 12.29M, mille koguvaru on 12291046.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.80M.

b14g dualCORE (DUALCORE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse b14g dualCORE ja USD hinnamuutus $ -0.0103464228301089.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse b14g dualCORE ja USD hinnamuutus $ -0.0638740406.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse b14g dualCORE ja USD hinnamuutus $ -0.0536703403.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse b14g dualCORE ja USD hinnamuutus $ -0.3025266623832881.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0103464228301089-1.83%
30 päeva$ -0.0638740406-11.54%
60 päeva$ -0.0536703403-9.69%
90 päeva$ -0.3025266623832881-35.34%

Mis on b14g dualCORE (DUALCORE)

b14g is a modular dual-staking for Bitcoin. It enables protocols to secure their networks by pairing their native tokens with BTC, solving the common issue of token inflation and sell-pressure from existing BTC (re)staking models. Protocols can easily plug into and customize their dual-staking setup. For stakers, BTC remains fully non-custodial and safely time-locked in their own wallets without risk of slashing. With over 1,300 BTC already staked and partnerships with established projects like CoreDAO, b14g is building infrastructure for scalable, widespread Bitcoin staking adoption.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse b14g dualCORE (DUALCORE) allikas

Ametlik veebisait

b14g dualCORE hinna ennustus (USD)

Kui palju on b14g dualCORE (DUALCORE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie b14g dualCORE (DUALCORE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida b14g dualCORE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake b14g dualCORE hinna ennustust kohe!

DUALCORE kohalike valuutade suhtes

b14g dualCORE (DUALCORE) tokenoomika

b14g dualCORE (DUALCORE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DUALCORE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse b14g dualCORE (DUALCORE) kohta

Kui palju on b14g dualCORE (DUALCORE) tänapäeval väärt?
Reaalajas DUALCORE hind USD on 0.553331 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DUALCORE/USD hind?
Praegune hind DUALCORE/USD on $ 0.553331. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on b14g dualCORE turukapitalisatsioon?
DUALCORE turukapitalisatsioon on $ 6.80M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DUALCORE ringlev varu?
DUALCORE ringlev varu on 12.29M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DUALCORE (ATH) hind?
DUALCORE saavutab ATH hinna summas 0.973789 USD.
Mis oli kõigi aegade DUALCORE madalaim (ATL) hind?
DUALCORE nägi ATL hinda summas 0.514243 USD.
Milline on DUALCORE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DUALCORE kauplemismaht on -- USD.
Kas DUALCORE sel aastal kõrgemale ka suundub?
DUALCORE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DUALCORE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:05:23 (UTC+8)

b14g dualCORE (DUALCORE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.